FETÖ firarisi Zekeriya Öz için zamanaşımı talebi

FETÖ firarisi ve Ergenekon kumpaslarının firari savcısı Zekeriya Öz ile Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üç ismin yargılandığı dosyalarda 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kamu davalarının düşmesini istedi.

ERGENEKON KUMPASININ BAŞ AKTÖRLERİNDENDİ

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, Ergenekon kumpaslarının baş aktörlerinden olan firari FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz, uzun süredir firari durumda bulunuyor. Türkiye'de hakkında kırmızı bülten bulunan Öz'ün, geçtiğimiz dönemde Almanya'nın Duisburg kentinde "Delilerin Delisi" adıyla bilinen Muhammed Yakut'un cenaze töreninde görüldüğü iddia edilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasında, Mehmet Yüzgeç'in Mehmet Seyfi Oktay'a ait dinleme kayıtlarının medyaya sızdırılmasıyla ilgili etkili soruşturma yürütmemesi, Cihan Kansız'ın ise 2009'da Maltepe Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Naci Şerifi Zindaşti'nin ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli FETÖ üyesi Metin Topuz ile yaptığı gizli görüşmenin tutanaklara geçirilmemesi yönünde talimat vermesi suçlamaları ele alındı. Başsavcılık, bu suçlamalar yönünden 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davaların düşmesini talep etti.

KUMPAS MAĞDURLARINDAN TEPKİ

Kumpas davalarında hedef alınan emekli askerler ise zamanaşımı gerekçesine tepki gösterdi. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, rüşvet suçunun üst sınırının 12 yıl olduğunu belirterek, suç tarihinde cumhuriyet savcısı olan kişiler bakımından zamanaşımı süresinin 8 değil, 15 yıl olması gerektiğini savundu.

Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu da söz konusu isimlerin darbe girişimine ortam hazırlayan kişiler olduğunu belirterek, "Hem orduda hem de milli güvenlikte büyük zafiyet yaratan bu kişilerin sorumluluklarından bu şekilde muaf tutulması kabul edilemez" dedi.