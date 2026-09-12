Naylon çadırda büyüdü: Azmi ile Hacettepe Tıp'ı kazandı, orman işçisi ailesinin gururu oldu!

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman kesim alanlarında naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz, ağır hayat koşullarına rağmen büyük bir başarıya imza attı. Genç öğrenci, YKS sayısal alanda Türkiye 636'ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı'na yerleşti.

NAYLON ÇADIRDA 12 YILLIK ZORLU MESAİ

Ahmet Deniz, orman işçiliğiyle geçinen ailesiyle birlikte yaklaşık 12 yıl boyunca naylon çadırda yaşadı. Ağır orman işlerinde anne ve babasına yardım eden azimli genç, ağaç kabuğu soyup kesim artıklarını temizlerken bulduğu her fırsatta ders çalıştı.

Büyük bir disiplinle hedefine odaklanan Deniz, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınarak tıp fakültesi hedefine ulaştı. Genç öğrenci, gelecekte iyi bir Türk hekimi olarak hem milletine hizmet etmeyi hem de ailesini ormandaki zorlu yaşamdan kurtarmayı amaçlıyor.

"BU DÜŞÜNCE BANA GÜÇ VERDİ"

Elde ettiği başarının ardındaki motivasyonu anlatan Ahmet Deniz, ailesinin fedakarlıklarına dikkat çekti. Genç hekim adayı şu sözleri kaydetti:

"Ailemin daha iyi şartlarda yaşamasını ve onları bu zorlu hayattan kurtarmayı istedim. Bu düşünce bana çalışırken güç verdi."

Akranlarına da önemli tavsiyelerde bulunan başarılı öğrenci sözlerini şöyle tamamladı:

"(Gençlere) Telefon ve sosyal medyadan biraz uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar dikkati çok dağıtıyor. Hedefe ulaşmak için düzenli, sabırlı ve isteyerek çalışmak gerekiyor. Bundan sonraki hedefim, ülkeme ve milletime faydalı, iyi bir Türk hekimi olmak. Başta ailem olmak üzere üzerimde emeği bulunan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum."

AİLESİ VE ÖĞRETMENLERİ BÜYÜK GURUR YAŞIYOR

Oğlunun başarısıyla gurur duyan baba Mehmet Deniz, Ahmet'in hiçbir zaman zorlamayla ders çalışmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz Ahmet'e hiçbir zaman 'Ders çalış.' demedik. O, bütün imkansızlıklara rağmen kendi imkanlarını oluşturdu. Severek, isteyerek ve büyük bir azimle çalıştı. Ahmet'in Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Onun başarısıyla bütün gençler için başarının önünde hiçbir engel olmadığını, imkansız diye bir şey bulunmadığını gördük. Ahmet'in başarısının diğer gençlerimize de umut olmasını temenni ediyoruz."

Anne Yıldız Deniz ise oğlunun bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti:

"Oğlumun başarısından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bugünlere gelmesinde öğretmenlerinin çok büyük emeği var. Başta öğretmenleri olmak üzere oğluma destek veren herkese teşekkür ediyorum."

(AA)