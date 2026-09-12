Son dakika | Motorine dev zam! Duyan akaryakıt istasyonuna koşacak

Akaryakıtta zam fırtınası devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta motorine art arda gelen devasa zamların ardından bu haftanın son gününde benzine zam geldi.

MOTORİN 100 LİRAYI GEÇECEK

Bu zam henüz pompaya yansımışken yenisinin haberi geldi.

Motorine, salı günü 6,62 TL zam bekleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre sektör kaynakları: “Motorinde, yeniden ÖTV ayarlaması yapılır ve zammın bir bölümü ÖTV’den karşılanır mı? Zam olduğu gibi pompa satış fiyatlarına yansıtılır mı? Pazartesi saat 16.00’da işin rengi ortaya çıkar." açıklamasında bulundu.

BRENT PETROL REKORA KOŞTU

Ortadoğu'da gerilimin yeniden tırmanması ile petrol fiyatları son günlerde yükseliyor. Brent petrolün varili 100 dolar psikolojik sınırını geçerek, 104,47 dolara kadar yükseldi.

Ortadoğu'da çatışmalar kızışırken, son olarak Husilerin kritik petrol hattını vurması ile Suudi Arabistan Doğu-Batı Boru Hattı'nı kapatmıştı.