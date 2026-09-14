Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı

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TORREİRA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Torreira'nın yerde kaldığı bir başka pozisyonda Kocaelisporlu oyuncunun elinin Torreira'nın yüzüne temas ettiğini belirten Taşçıoğlu, bunun net bir sarı kart olması gerektiğini ve hakemin bu pozisyonda yardımcı hakem desteğinden faydalanamadığını söyledi.