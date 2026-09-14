Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı
Yayıncı kuruluşun hakem programı Trio'da Galatasaray - Kocaelispor maçındaki kural dışı müdahale masaya yatırıldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, kendi evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Abdülkerim Bardakcı'nın attığı tek golle kazanılan karşılaşmaya birçok tartışmalı pozisyon damgasını vurdu.
Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken, yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlendi. Dördüncü hakem Ayberk görev alırken, VAR hakemliğini Matej Jug yaptı.
Galatasaray-Kocaelispor maçının tartışmalı pozisyonları beIN Trio programında eski hakemler Aleks Taşçıoğlu, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel tarafından yorumlandı.
TORREIRA'NIN MÜDAHALESİ TARTIŞILDI
Aleks Taşçıoğlu, Torreira'nın tabanla yaptığı müdahaleyi net bir sarı kart olarak değerlendirdiğini belirtti. Bülent Yıldırım da hareketin kontrolsüz faul sınırında olduğunu ve sarı kart verilmesi gerektiğini söyledi.
Seçim Demirel de bu görüşe katıldığını ifade etti.
GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ
Galatasaray'ın iptal edilen golüne ilişkin değerlendirme yapan Taşçıoğlu, Kocaelisporlu kalecinin topu iki eliyle net şekilde kontrol altına aldığını, sonrasında yaşanan müdahale nedeniyle VAR uyarısının doğru olduğunu belirtti.
Yıldırım da kalecinin topu kontrolüne aldığı anda mücadeleye girilemeyeceğini vurgulayarak VAR'ın doğru zamanlama ve doğru görüntüyle doğru bir karar verdirdiğini söyledi.
Demirel de gol iptalinin doğru olduğunu ifade etti.
TORREİRA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Torreira'nın yerde kaldığı bir başka pozisyonda Kocaelisporlu oyuncunun elinin Torreira'nın yüzüne temas ettiğini belirten Taşçıoğlu, bunun net bir sarı kart olması gerektiğini ve hakemin bu pozisyonda yardımcı hakem desteğinden faydalanamadığını söyledi.
Yıldırım da kural dışı müdahale olduğunu ve illegal kol kullanımının sarı kartı gerektirdiğini belirtti.
Demirel de bu değerlendirmeye katıldığını ifade etti.
Galatasaray Kocaelispor maçının pozisyonları sosyal medyada da tartışılmaya devam ediyor.