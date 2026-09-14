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Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı

Yayıncı kuruluşun hakem programı Trio'da Galatasaray - Kocaelispor maçındaki kural dışı müdahale masaya yatırıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 1
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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, kendi evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Abdülkerim Bardakcı'nın attığı tek golle kazanılan karşılaşmaya birçok tartışmalı pozisyon damgasını vurdu.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 2
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Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetirken, yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlendi. Dördüncü hakem Ayberk görev alırken, VAR hakemliğini Matej Jug yaptı.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 3
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Galatasaray-Kocaelispor maçının tartışmalı pozisyonları beIN Trio programında eski hakemler Aleks Taşçıoğlu, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel tarafından yorumlandı.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 4
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TORREIRA'NIN MÜDAHALESİ TARTIŞILDI

Aleks Taşçıoğlu, Torreira'nın tabanla yaptığı müdahaleyi net bir sarı kart olarak değerlendirdiğini belirtti. Bülent Yıldırım da hareketin kontrolsüz faul sınırında olduğunu ve sarı kart verilmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 5
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Seçim Demirel de bu görüşe katıldığını ifade etti.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 6
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GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Galatasaray'ın iptal edilen golüne ilişkin değerlendirme yapan Taşçıoğlu, Kocaelisporlu kalecinin topu iki eliyle net şekilde kontrol altına aldığını, sonrasında yaşanan müdahale nedeniyle VAR uyarısının doğru olduğunu belirtti.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 7
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Yıldırım da kalecinin topu kontrolüne aldığı anda mücadeleye girilemeyeceğini vurgulayarak VAR'ın doğru zamanlama ve doğru görüntüyle doğru bir karar verdirdiğini söyledi.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 8
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Demirel de gol iptalinin doğru olduğunu ifade etti.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 9
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TORREİRA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Torreira'nın yerde kaldığı bir başka pozisyonda Kocaelisporlu oyuncunun elinin Torreira'nın yüzüne temas ettiğini belirten Taşçıoğlu, bunun net bir sarı kart olması gerektiğini ve hakemin bu pozisyonda yardımcı hakem desteğinden faydalanamadığını söyledi.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 10
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Yıldırım da kural dışı müdahale olduğunu ve illegal kol kullanımının sarı kartı gerektirdiğini belirtti.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 11
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Demirel de bu değerlendirmeye katıldığını ifade etti.

Galatasaray maçındaki kural dışı müdahale: Trio'da açıklandı - Fotoğraf: 12
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Galatasaray Kocaelispor maçının pozisyonları sosyal medyada da tartışılmaya devam ediyor.

Galatasaray Kocaelispor
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