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Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un performansından memnun olduğunu belirten Buruk, "Takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu olmasından dolayı çok mutluyum. Hücum baskılarına gidiyor, savunma görevlerini yapıyor, orta sahaya yardım ediyor, her zaman bir pas opsiyonu oluyor. Oyun kurarken özellikle o hareketliliği bizim için önemli. Bence ilerleyen zamanda çok rahat bir şekilde bunu sonuca yansıtacak. Bugün Sara'yı oyundan çıkarıp onu alma nedenim, bir oyuncumuzu biraz daha kırmak istememdi. Bunu Sara'dan da istedim ama ilk yarı Torreira'nın yanında çok fazla kaldı. Batrakov, çok beğendiğimiz bir oyuncu. Tabii ki genç bir oyuncu, hem fiziksel olarak gelişimini tamamlayacak hem de takıma ve lige alıştıktan sonra çok iyi işler yapacak" diye konuştu.