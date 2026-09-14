Okan Buruk sıcağı sıcağına Galatasaraylılara kötü haberi verdi: Onları kullanamayacağız!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçından sonra sıcağı sıcağına kötü haberi verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yendikleri maçtan sonra sıcağı sıcağına kötü haberi verdi. Buruk, "Onları kullanamayacağız" dedi.
Okan Buruk, karşılaşma sonrası "Kocaelispor'un savunma yapmasını bekliyorduk. Oyunun büyük bölümünü dominant bir şekilde geçirdik, rakip yarı alanda oynadık, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bir tane verilmeyen golümüz vardı. İki tane direkten dönen topumuz oldu. Hem bence hücum anlamında iyi işler yaptık" dedi ve şöyle devam etti:
"Bir yandan da yeni oyuncularımız forma giydi. İlk defa ilk 11'de oynayan Leao ve Deniz Gül'ün performansları bence olumluydu. Çok daha iyiye gideceklerine inanıyorum. Bu ilk maçlarıydı. Hem fiziksel olarak hazırlık hem takıma adaptasyon çok önemli. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Tekrar liderliği kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum."
"Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu fiziksel olarak hazır değil. Onların da hazırlıklarını tamamlamak istiyoruz. Transfer her zaman zor bir süreç. Leao zaten bir sakatlıktan çıkıp bize geldi. Onu yavaş yavaş onu soktuk. Deniz'in de transfer süreci vardı. O da yaptığımız testlerde fiziksel olarak maksimum seviyede değildi ama onu da antrenmanlarda hazırlamaya çalıştık. Bugün de oynadığı süre içerisinde iyi şeyler yaptı. Bitshiabu'yu da milli takım arasında yüzde 100 hazır hale getirmemiz gerekecek. Onlara da bundan sonra daha fazla süre vereceğiz."
"Türk teknik direktör olarak burada görev almaktan gurur duyuyorum. Galatasaray'ın eski oyuncusu olarak burada olmam önemli ama bir teknik direktörün burada 4 sene üst üste şampiyon olması çok değerli. Bir kişi daha vardı bunu yapan; Sevgili Fatih Terim hocamız. Tabii ki kimse kimseyi Türk-yabancı diye ayırmıyor ama Türk oyunculara da bunu yapıyorlar. Türk oyuncuları da devamlı değersizleştirmeye çalışıyorlar ama bu gözüken tarafı. Asıl gözükmeyen tarafı sokaktaki insanların sevgisi, değeri çok daha farklı. Her şeyi sadece sosyal medya, televizyon veya YouTube kanalı üzerinden bunu düşünmemek gerekir."
Okan Buruk, Sporting'e 3-1 yenildikleri maça dönerek, "Sporting maçından çok farklı bir skorla dönebilirdik. Biz 1-0 öndeyken bence tartışılmaz bir şekilde bir kırmızı kart var. Kırmızı karta çağırmayan Alman hakeme ben olsam hakemlik hayatını bitiririm. Bir daha bu hakemin Şampiyonlar Ligi'nde maç almaması gerekiyor. Belki Lizbon'dan 3-0, 4-0 kazanıp da gelebilirdik. Ancak oyun içerisinde birçok şey var. O yüzden oyunu kaybettiğiniz anlarda neleri yanlış yaptığımıza odaklanmamız gerekiyor. Oyuncularımıza Şampiyonlar Ligi'ni özellikle daha iyi yönetmemiz gerektiğini vurguladık. Olumlu-olumsuz, başarılı-başarısız maçlar tabii ki olacak ama burada gerçekten bizi seven, bize değer veren Galatasaray taraftarı olduğunu biliyoruz. Bunu zaten sokakta görüyoruz. O yüzden sosyal medya çukurunun içerisine de hiçbir zaman düşmeyeceğiz" dedi.
Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un performansından memnun olduğunu belirten Buruk, "Takım oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu olmasından dolayı çok mutluyum. Hücum baskılarına gidiyor, savunma görevlerini yapıyor, orta sahaya yardım ediyor, her zaman bir pas opsiyonu oluyor. Oyun kurarken özellikle o hareketliliği bizim için önemli. Bence ilerleyen zamanda çok rahat bir şekilde bunu sonuca yansıtacak. Bugün Sara'yı oyundan çıkarıp onu alma nedenim, bir oyuncumuzu biraz daha kırmak istememdi. Bunu Sara'dan da istedim ama ilk yarı Torreira'nın yanında çok fazla kaldı. Batrakov, çok beğendiğimiz bir oyuncu. Tabii ki genç bir oyuncu, hem fiziksel olarak gelişimini tamamlayacak hem de takıma ve lige alıştıktan sonra çok iyi işler yapacak" diye konuştu.
Buruk, sakatlıkları süren Osimhen ve Lemina ile ilgili kötü haberi verdi. Buruk, şöyle devam etti: "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Trabzonspor maçına yetiştirmek isteriz ama gidişatlarına bakmak gerekiyor. Ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa onları kullanmayacağız. Ancak şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo, milli takım arasından sonra tekrar başlayacak. O da bir darbe almıştı. Geçen sene sakatlık yaşadığı ayağı değil, diğer ayağına arkadan bir darbe almıştı. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır."
Okan Buruk, sert eleştirlere rağmen mental olarak nasıl güçlü kaldığı sorusuna "Çok basit. Dün, puan durumuna baktım ve mental olarak güçlendim. Bakıyorum puan durumunda en üst sıradayız. Takımım da 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Galatasaray'ı nereden vurabilirsin? Okan Buruk üzerinden vurabilirsin. Okan Buruk üzerinden vurmaya çalışanlara da Galatasaraylılar gereken cevabı verecektir. Bunu Galatasaraylılar yapıyor gibi düşünmemek lazım. Ben tam tersini düşünüyorum, Galatasaray taraftarı her zaman takımın hocasına, futbolcusuna sahip çıkar. Gerçek taraftar burada Galatasaray ile birlikte olur. Ben buna biraz daha inanıyorum" yanıtını verdi.