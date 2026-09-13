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Özgür Özel'e 'sizinkiler' diye seslenen İstanbul Valisi'ne YENİ Partili Murat Emir'den yanıt

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel'e yanıt verirken YENİ Partililer için "sizinkiler" ifadesini kullanan İstanbul Valisi Davut Gül'e tepki gösterdi. Gül'ün tarafsız olmadığını savunan Emir, Üsküdar kararlarını hatırlattı.

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Özgür Özel'e 'sizinkiler' diye seslenen İstanbul Valisi'ne YENİ Partili Murat Emir'den yanıt

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Valisi Davut Gül'ün YENİ Lideri Özgür Özel'e verdiği yanıta belge ile karşılık verdi.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde İstanbul Valiliği tarafından Meclis'e gönderilen kararnamelerle ilgili tartışmalar sürüyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel; İstanbul Valisi Davut Gül'ün, seçimden günler önce Belediye Meclisi'ne "grubu olmayan partiler giremez" şeklinde bir yazı gönderdiğini, YENİ Parti grup oluşturunca da bu kararın "meclis üyeleri dışında kimse giremez" şeklinde değiştirildiğini hatırlatmıştı.

Buna karşılık İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu kararın olağan olduğunu savunurken Özel'e verdiği yanıtta "sizinkilerin Gültekin’in 'G'sini 6, Ziya’nın 'Z'sini 2 olarak okuduğu seçim" ifadelerini kullandı.

Davut Gül'e yanıt YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, Vali'nin "siyasi tartışmaların dışındayım" demesine rağmen "Gültekin'in G'si, Ziya'nın Z'si" detayına dikkat çekmesine vurgu yaparak "Bu kadar ince bir ayrıntıyı takip edip hem de çarpıtarak yanıtlamaya çalışmak tarafgirliğinizin kanıtı" dedi.

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MURAT EMİR'DEN İSTANBUL VALİSİ'NE BELGELİ YANIT

"İkinci seçimden önceki yazınızda 'grubu olmayanlar belediyeye giremez' deniyordu" diyen Emir; İstanbul Valisi'nden 4 gün arayla iki farklı yazı göndermesine açıklık getirmesini istedi.

YENİ Partili Murat Emir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Vali, "siyasi tartışmaların dışındayım" diyen bir kamu görevlisi "Gültekin'in G'si, Ziya'nın Z'sini” nereden bilir? Bu kadar ince bir ayrıntıyı takip edip hem de çarpıtarak yanıtlamaya çalışmak tarafgirliğinizin kanıtı. İkinci seçimden önceki yazınızda "grubu olmayanlar belediyeye giremez" deniyordu. YENİ Parti grup kurunca da "meclis üyeleri dışında kimse giremez" yazısı gönderdiniz. Eliniz değmişken dört gün arayla iki farklı yazıyı neden gönderdiğinizi de açıklasaydınız. Tam da söylediğiniz gibi, önemli olan devletin valisi olmak."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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