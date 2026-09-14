Kış modasında çocuğunu dinleyen kazanır

Geçen hafta iş ziyareti için Çin’deydim. Bazı fabrikaları ziyaret ettim; üretim hatlarını, kumaşları, aksesuar seçimlerini ve bir ürünün çizimden askıya gelene kadar geçtiği uzun yolu yakından izledim. Fabrikada her şey ölçülebiliyor: dikişin düzgünlüğü, fermuarın dayanıklılığı, kumaşın performansı, teslimatın hızı… Fakat çocuk giyiminde başarının asıl ölçüsü üretim bandında değil, sabah evden çıkarken ortaya çıkıyor.

Çocuk montunu giymek istemiyorsa, kolu hareketini engelliyorsa, fermuarı tek başına çekemiyorsa ya da birkaç dakika sonra “çok sıcak” diye söyleniyorsa, teknik olarak kusursuz görünen ürün günlük hayatta sınıfta kalabiliyor. Bu ziyaretler bana bir kez daha şunu düşündürdü: Kış modasında çocuğu dinleyen kazanır.

Fabrika ziyaretleri sırasında teknik detaylardan konuştuk: dolgu ağırlığı, astar, fermuar, dikiş, kumaş yüzeyi ve üretim süresi… Bunların hepsi önemli. Ama mağazaya gelen anne ya da baba teknik bir dosya satın almıyor. Sabah servise yetişmeye çalışan, yağmurda çocuğunu okula götüren, montu defalarca giydirip çıkartan bir aile için hayatı kolaylaştıran bir çözüm arıyor.

BİR MONTUN GERÇEK SINAVI SABAH KAPIDA BAŞLIYOR

Çocuk giyiminde satın alma kararını çoğu zaman ebeveyn verir; fakat ürünün gerçek kullanıcısı çocuktur. Ebeveyn sıcak tutan, dayanıklı, kolay temizlenen, pratik ve bütçesine uygun bir mont arar. Çocuk ise rahat hareket etmek, sevdiği rengi giymek, ağırlaşmamak ve arkadaşlarının yanında kendini iyi hissetmek ister. Kısacası aynı mont, iki farklı beklentiye cevap vermek zorundadır.

Ailelerin aradığı pratiklik çok somut: Sabah aceleyle giyilip çıkarılabilen bir fermuar, çocuğun kendi başına kullanabileceği çıtçıtlar, kaybolmayan ya da kolay ayarlanan bir kapüşon, eldiveni ve küçük eşyaları taşıyan gerçek cepler, rüzgârı içeri almayan manşetler… Bunlar gösterişli tasarım cümleleri değildir; aile hayatını kolaylaştıran küçük ama belirleyici ayrıntılardır.

Üstelik kışlık dış giyim yalnızca soğuktan korunma meselesi değil. Çocuğun kendini içinde iyi hissetmesi, okul bahçesinde rahat hareket etmesi ve kıyafetini zorlanmadan yönetebilmesi gerekiyor. Çocuk beğenmediği, ağır bulduğu ya da hareketini kısıtlayan montu giymemek için her sabah yeni bir neden bulur. Bu nedenle tasarım masasında yetişkinlerin beklentisi kadar çocuğun sesi de duyulmalı.

TASARIM GÜNLÜK HAYATI İZLEDİĞİNDE GÜÇLENİYOR

İşte bu noktada Minoti’nin kış dış giyimindeki tasarım başarısına geliyorum. Marka yalnızca uzaktan güzel duran bir siluet üretmiyor; çocuğun hareketini, ebeveynin hızını ve kış gününün değişkenliğini aynı üründe düşünmeye çalışıyor. Kapitone montlar, uzun parkalar, katmanlamaya uygun hafif parçalar, koruyucu yakalar, işlevli kapüşonlar ve kullanışlı cepler bu yaklaşımın görünür tarafı.

İyi çocuk dış giyimi çocuğu bir paketin içine kapatmaz. Onu sıcak tutarken koşmasına, oturmasına, okul çantasını taşımasına ve oyun oynamasına izin verir. Montun hafifliği, astarın teni rahatsız etmemesi, kol boyunun doğru olması ve ürünün kolay giyilip çıkarılması en az renk ve desen kadar tasarım konusudur.

Çin’de gördüğüm üretim gücü etkileyiciydi. Ancak fabrika ne kadar hızlı ve kaliteli olursa olsun, doğru soruyu marka sormak zorunda: Bu ürün çocuğun hayatında gerçekten işe yarayacak mı? Minoti’nin dış giyimde öne çıkmasının nedenlerinden biri, tasarımı yalnızca trend panosundan değil, gerçek kullanım ihtiyacından da kurmasıdır.

ÇOCUK “HAYIR” DEDİĞİNDE SATIŞ BİTMEZ; KULLANIM BİTER

Ebeveynin beğenip satın aldığı bir mont, çocuk giymek istemediğinde dolapta kalır. Bu yüzden markaların çocukları pasif kullanıcı gibi görmemesi gerekiyor. Çocuk rengi, dokuyu, ağırlığı ve rahatlığı yetişkinlerden farklı değerlendirir. Bazen yetişkinin çok şık bulduğu yüksek bir yaka çocuğu rahatsız eder; bazen sıcak tutacağını düşündüğümüz ağır dolgu hareketi kısıtlar. Çocuğun sesi tasarım sürecine girmediğinde, ürünün gerçek sınavı evde verilir.

Kazanan marka, ebeveyne güven verirken çocuğa da seçim alanı açar. Aynı modelin farklı renkleri, kolay anlaşılır bedenler, rahat kalıplar ve çocuğun kendi başına kullanabileceği detaylar bu dengeyi kurar. Ebeveyn “üşümesin” der; çocuk “rahat olayım” der. İyi tasarım ikisini aynı cümlede buluşturur.

DeFacto, çocukların en tanıdık cümlesini yakaladı

DeFacto’nun 2026 Back to School dönemi için hazırladığı yeni kış kampanyası tam da bu aile içi gerçeği yakalıyor. Havalar soğur, anne ya da baba “Montunu giy” der; çocuk ise hiç düşünmeden o meşhur cevabı verir: “Üşümüyorum.” Kampanya, hemen her evde tekrarlanan bu küçük pazarlığı ürünün merkezine yerleştiriyor.

Videoda çocuklar kar ve buzlarla kaplı bir podyumda tişörtleriyle yürüyor. Yeni sezon montları ise kimi zaman omuzda, kimi zaman elde, kimi zaman yalnızca kapüşonundan tutulmuş bir moda parçasına dönüşüyor. Podyum kenarındaki yetişkinler kalın kıyafetleriyle soğuktan korunurken çocukların hiçbir şey olmamış gibi davranması kampanyanın mizahını oluşturuyor.

Görsel dünyası ve müziği yapay zekâ teknolojileriyle hazırlanan, VML imzalı film bana göre etkileyici ve başarılı. Çünkü çocuklara yukarıdan konuşmuyor; onların inatçı ama sevimli özgüvenini sahipleniyor. “Üşümüyorum deyip muhtemelen giymeyeceği yeni sezon montlar da DeFacto’da” cümlesi, ürünün gerçek hayattaki yerini ironik ve akılda kalıcı biçimde anlatıyor.

Kampanyanın doğru tarafı, yalnızca montun sıcaklığını anlatmaması. Ebeveynin kaygısı ile çocuğun bağımsızlık isteğini aynı sahneye koyuyor. Böylece anne babanın çok iyi tanıdığı bir diyalog reklam fikrine dönüşürken, çocuk da kendisini kampanyanın içinde görebiliyor. İyi çocuk giyim iletişimi tam olarak bunu yapmalı: Ürünü gösterirken aile içindeki gerçek hayatı da anlamalı.

DÜNYA MARKASI OLMAK, DOĞRU SORUYU SÜREKLİ SORMAKTIR

Çin’deki fabrika ziyaretlerinden dönerken aklımda kalan en önemli düşünce buydu: Üretim gücü tek başına marka yaratmıyor. Kumaşı bulmak, kalıbı çıkarmak ve ürünü zamanında teslim etmek çok değerli; fakat dünyada kalıcı olabilmek için tüketicinin hayatını anlamak gerekiyor. Çocuk giyiminde bunun yolu, hem ebeveyni hem çocuğu aynı masaya oturtmaktan geçiyor.

Minoti’nin dış giyimdeki tasarım dili, pratikliği sıcaklık ve görünümle birleştirdiğinde çocuk ürününün nasıl güçlendiğini gösteriyor. DeFacto’nun 2026 “Üşümüyorum” kampanyası ise çocuğun gerçek davranışını anlayan bir fikrin nasıl güçlü iletişime dönüşebileceğini hatırlatıyor. Biri tasarımın günlük hayat tarafını, diğeri marka hikâyesinin görünür tarafını anlatıyor.

Sonuçta çocuk montu küçük bir ürün değildir. İçinde aile bütçesi, sabah telaşı, hava koşulları, çocuğun hareketi, zevki ve özgüveni vardır. Bunların yalnızca birini gören marka eksik kalır. Hepsini birlikte dinleyen marka ise yalnızca bir sezonluk satış yapmaz; güven kazanır.

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