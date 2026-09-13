THY uçağı pas geçti, yolcular çığlık çığlığa kalınan o anları kaydetti!

Türk Hava Yolları'nın (THY) 10 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul-Tunus seferini yapan Airbus A321 tipi yolcu uçağı, varış noktası olan Tunus-Kartaca Havalimanı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamadı.

Edinilen bilgilere göre, kokpit ekibi olumsuz hava şartları altında Tunus-Kartaca Havalimanı'na iki kez iniş yapmayı denedi. Denemelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve üçüncü yaklaşmanın ardından risk alınmayarak alternatif havalimanına yönelme kararı alındı. Uçak, güvenli bir şekilde Enfidha-Hammamet Havalimanı'na yönlendirildi.

SARSINTI VE PANİK ANLARI YOLCU KAMERASINDA

Uçağın olumsuz hava koşulları nedeniyle türbülansa girmesi ve inişi gerçekleştiremeyip tekrar yükseldiği sırada kabin içerisinde yaşanan panik, yolcular tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşanan yoğun sarsıntı esnasında yolcuların tedirgin olduğu ve çığlık attığı anlar saniye saniye yer aldı.

Alternatif havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yapan uçakta, olay nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.