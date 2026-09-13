Melih Gökçek-Bülent Arınç tartışmasına Saray da dahil oldu: Oktay Saral'dan zehir zemberek sözler

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışmaya Saray da dahil oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, Gökçek'e yönelik ifadeleri nedeniyle Arınç'a tepki gösterdi.

SARAYDAN BÜLENT ARINÇ'IN GÖKÇEK SÖZLERİNE TEPKİ

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen nikâh töreninde konuşan Bülent Arınç, Melih Gökçek'in hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye sakız çiğneyerek gitmesini sert sözlerle eleştirmişti.

Arınç'ın katıldığı nikâh töreninde Gökçek'e yönelik sarf ettiği ifadeler AKP içinde tepkiyle karşılanırken eski TBMM Başkanı'na bir tepki de Saray'dan geldi.

OKTAY SARAL'DAN BÜLENT ARINÇ'A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz" diyerek Arınç'a tepki gösterdi.

"Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş" diyen Saral, eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Arınç'ın törende kullandığı ifadelerin devlet adamlığıyla bağdaşmadığını belirtti.

"NİKÂH KÜRSÜSÜ SİYASET MEYDANI DEĞİLDİR"

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla. Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır. 'Güzel günler göreceğiz çocuklar' sözüne verilen, 'Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim' cevabı ise gereken ölçüyü ortaya koymuştur. Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir."