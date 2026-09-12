Kavgada yeni perde: Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a yanıt geldi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

Melih Gökçek, eski Başbakan ve kapatılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na destek verirken kendisine tepki gösteren Bülent Arınç'a yanıt verdi.

Gökçek, Davutoğlu hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasını gündeme getirerek Arınç'ın, eski Başbakanın oğlunun nikâh törenine katılmasını eleştirdi.

Bülent Arınç - Melih Gökçek

MELİH GÖKÇEK'TEN BÜLENT ARINÇ'A YANIT

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına hakaret eden ve her türlü iftirayı atan bir kişinin iftiralarını görmezden gelip o kişiyi "saygın" ilan edeceksin; ardından çocuğunun düğününe katılacaksın. Sonra da partimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı tavrı açık olan bir kitlenin önünde benim aleyhimde konuşacak, o kitlenin alkışlarından memnuniyet duyacaksın!"diyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, adliyeye ifade vermeye sakız çiğneyerek gitmesi sebebiyle kendisine tepki gösteren Arınç'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Dahası, ismini anmak istemediğim o zat, Cumhurbaşkanımıza yönelik yalan ithamları dile getiren Ahmet Davutoğlu için evladının düğününde çıkıp "Biz bugüne kadarki siyasi hayatımızda çizdiğimiz, takip ettiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz çok şükür." diyeceksin. İşte asıl sorgulanması gereken çelişki tam da budur.

Bir kişinin siyasi ahlakı; dava liderine karşı iftira atan kişileri "saygın" ve "takdire şayan" görmesiyle, kimlerin yanında durduğu ve kimlerin alkışından memnun olduğu üzerinden ölçülür. Takdir; yıllardır bu davaya gönül vermiş, bedel ödemiş, Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş aziz dava kardeşlerimindir. Herkes kimin nerede durduğunu, kimlerle yan yana geldiğini ve kimlerin alkışından memnun olduğunu iyi görsün. Çünkü bazen insanın söylediklerinden çok, kimleri takdir ettiği, kimlerin yanında durduğu ve kimler tarafından alkışlandığı her şeyi anlatır."