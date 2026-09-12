Bülent Arınç Melih Gökçek'i topa tuttu: Ağzında sakızla cak cak...

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ifade vermeye sakız çiğneyerek gitmesine sert tepki gösterdi.

Eski Başbakan ve kapatılan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikâhında konuşan Arınç, Melih Gökçek'e şu sözlerle yüklendi:

"Ağzında şap şap sakız çiğneyerek, gözünde kara gözlük takarak ve çok utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. Ama alkışladığınıza göre hepiniz onu takdir ettiniz, anladınız. Değerli arkadaşlar, bir sözü çok manidardı. 'Ben bugüne kadar beş bin defa bunlar benim karşıma geldiler ama hepsinden sıçrayıverdim.' Bunu ne ki demek istedi?"

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki mal varlığına ilişkin iddialar üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne ifade vermeye ağzında sakızla gitti.

"DAVUUTOĞLU VE GÖKÇEK ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"

Ahmet Davutoğlu'nun 5 yıl önceki ifadeleri nedeniyle ifadeye çağrılmasına da değinen Arınç Davutoğlu ile Gökçek'in tavırlarında büyük bir fark olduğunu ifade etti.

"Türkiye en yakın bir zamanda bir olayla karşılaştı. Ve Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu bir savcının davetiyle gitti ifade verdi. Beş sene evvel Bingöl'ün bir ilçesinde halkla buluşması sırasında birilerinin sorusuna karşı kararlılıkla bir cevap vermiş. Beş sene hiç üzerinde durulmayan bir konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış, kendisini davet etmiş. Geldi, vakar içerisinde sorulanları cevapladı. 'Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım. Ben bir siyasetçiyim, siyasetçi eleştirir, eleştiri hakkını da her yerde kullanırım.' dedi. Bu asil bir davranış." diyen Arınç, Davutoğlu'nun yanında olduğunu vurguladı.