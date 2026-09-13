Binlerce insan diken üstünde! Katılımevim ve Birevim'in akıbeti ne olacak?

Katılımevim’in çoğunluk hisselerini bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri için anlaşmaya varılmasının ardından yaşanan gelişmeler, şirketin müşterileri arasında endişeye neden oldu.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın yurt dışına çıktığı iddiası ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi sonrası gözler binlerce kişinin ödeme yaptığı Katılımevim ve aynı grup bünyesinde bulunan Birevim’e çevrildi.

Muhammed Yarız’ın Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a geçtiği iddia edilirken, hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu belirtildi.

Yarız ise yaptığı açıklamada Yunanistan’a kaçmadığını, yöneticilik görevinin sona ermesinin ardından şehir dışına çıktığını ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından İstanbul’a dönme kararı aldığını duyurdu.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız

Katılımevim yöneticisi Serdar Turhan hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

KATILIMEVİM'DEKİ GELİŞMELER BİREVİM'İ DE İLGİLENDİRİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından dikkatler yalnızca Katılımevim’e değil, aynı grup bünyesinde bulunan Birevim’e de çevrildi. Muhammed Yarız’ın her iki şirketin de içinde bulunduğu yapıyla bağlantısı bulunması, Katılımevim’de yaşanan gelişmelerin Birevim müşterileri tarafından da yakından takip edilmesine neden oldu.

Katılımevim ve Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan

Katılımevim ve Birevim üzerinden ev ve araç sahibi olmak amacıyla ödeme yapan çok sayıda katılımcı, sosyal medya gruplarında sistemin geleceğine ilişkin endişelerini paylaşmaya başladı. Bazı üyeler olası bir sorun halinde ödemelerin ne zaman geri alınabileceğini sorgularken, bazıları ise sözleşmelerini iptal etmeyi düşündüklerini belirtti.

Katılımevim ve Birevim'in toplamda 200'e yakın şubesi bulunuyor

Katılımcıların oluşturduğu sosyal medya gruplarında, şirketlerin geleceğine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Bazı üyeler yaşanan gelişmeler nedeniyle sistemden çıkmayı düşündüğünü belirtirken, bazıları ise şirketlerin BDDK denetiminde olması nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmayacağını savundu.

Bir katılımcı, "Katılım Evim'in sahibi yurt dışına kaçtı, sıkıntı yaşar mıyız?" diye sorarken, başka bir üye olası hukuki süreçte ödemelerin gecikebileceği endişesini dile getirdi. Bir başka katılımcı ise yaklaşık 3 milyon liralık dosya ödemesini yeni tamamladığını belirterek yaşadığı kaygıyı paylaştı.

Bazı üyeler ise yeni müşteri girişlerinin azalmasının sistemin işleyişini etkileyebileceğini savundu. Sosyal medya paylaşımlarında "İptal etmek isteyen var mı?" şeklinde sorular da yer aldı. Katılımevim'e henüz yedi gün önce katıldığını belirten bir üye ise cayma süresi kapsamında sistemden çıkacağını yazdı.

Bazı vatandaşların endişelerini dile getirdiği paylaşımlar şu şekilde:

-Katılım evimin sahibi yurt dışına kaçtı filan diyorlar sıkıntı yaşar mıyız doğru mu bu

-Patladı zaten, terada bu saatten sonra niye alsın? İşin en kötü tarafına bakacak olursak, Hukuki süreç başlar, BDDK kontrolünde olduğu için katılımcılar geçte olsa parasını alır ama bu geçte olsa kelimesindeki geç ifadesinin altını dolduramıyorum. Bir kaç gün mü olur yoksa bir kaç ay veya yıl mı bilemiyorum..BDDK denetiminde olduğu için çok sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Asıl patlamanın fon yönetimi kapsamında olacağını düşünüyorum (borsa kısmında) inşallah orasıda kurtarır.

-İnşallah sonu tosuncuk olayına benzemez. O zaman da tosuncuğu ölümüne savunan vardı. Hatta reklamlarında ünlüler oynuyor. Batar mı bu sistem demişlerdi. Sonra battı tosuncuk kaçıp gitmişti. İnşallah öyle birşey değildir. Yoksa bu sistem domino taşı etkisi yapar. Milyonlarca mağdur yaratır.

-Valla 3 milyonun dosya parasını yeni bitirmiştim perişan olmayalım da

-Yeni üye toplayamaz sa sistem işleyişi için zaten sıkıntı bu şekilde kim katılır??

-Valla hisslerinde de inanılmaz çöküş var bir şeyler dönüyor ama yakında çıkar kokusu. Katılımcılar açısından bi sorun yaşanacağını zannetmiyorum ama yani inşallah diyelim

-Bu iş patladı. geçmiş olsun, ponzi her zaman bir süre kazandırır sonra batırır

-Son olan olaylardan sonra iptal etmek isteyen var mı?

-ben katılımevime 7 gün öne katıldım şu an 14 günlükl süreö geçmediği için cayma bedeli kapsamında çıkacağım.

TERA'YA DEVİR HENÜZ TAMAMLANMADI

Katılımevim açısından bir diğer kritik başlık ise Pusula Finans Holding’in Tera Grubu’na devri. Taraflar arasında anlaşmaya varılmış olsa da devir işlemi henüz tamamlanmış değil.

Tera Grubu, yaşanan gelişmelerin planlanan devralmaya ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde değişikliğe yol açmadığını açıkladı. Şirket, devralma sürecinin devam ettiğini ancak işlemin SPK, BDDK ve Rekabet Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumların izin ve onaylarının alınmasına bağlı olduğunu bildirdi.