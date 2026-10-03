Karı koca avukat Katılımevi'ne 2 milyar yatırıp 5 milyar kazandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon ve borsa soruşturmasında, avukat Yasemin Y. K. ile eşi Gökhan K'nin operasyon öncesi tek hissede 4,8 milyar liralık satış yaptığı öne sürüldü. Dosyaya göre çiftin bu işlemlerden 2,5 milyar lira net kazanç sağladığı söylendi.

SADECE KATILIMEVİM HİSSESİNDE İŞLEM YAPTILAR

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Yasemin Y. K. ile eşi Gökhan K'nin son bir yılda yalnızca Katılımevim paylarında işlem yaptığı belirlendi. İncelemeye göre çiftin başka bir hisse senedinde alım satımı bulunmadı.

Dosyaya göre çift, Katılımevim hisselerine toplam 2 milyar 320 milyon lira yatırdı.

Operasyon ve adli incelemeler başlamadan hemen önce hisselerin tamamının satıldığı, bu satışlardan 4 milyar 854 milyon lira gelir elde edildiği iddia edildi. Net kazancın ise 2 milyar 534 milyon lira olduğu hesaplandı.

Soruşturma dosyasındaki hesap dökümlerine göre Gökhan K, Katılımevim hisselerine 1 milyar 864 milyon lira yatırdı.

Sabah'ın haberine göre; satışların ardından 3 milyar 924 milyon lira tahsil eden Gökhan K'nın net kazancının 2 milyar 60 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Yasemin Y. K'nin ise aynı hisseye 456 milyon lira yatırdığı, satış sürecinde 930 milyon lira tahsil ettiği ve 474 milyon lira net kazanç sağladığı iddia edildi.