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Son dakika | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ADD üyeliğinden ayrıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ADD Karşıyaka Şubesi üyeliğinden ayrıldığı öğrenildi.

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Son dakika | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ADD üyeliğinden ayrıldı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeliğinden ayrıldı. AKP’ye geçeceği iddia edilen Tugay’ın, ADD’nin Karşıyaka Şubesi’ndeki üyeliğini sonlandırdığı öğrenildi. Gerçek İzmir’in haberine göre, Tugay’ın yakın çevresine ise ayrılık kararının siyasi bir tercih olmadığını, derneğin etkinlik ve faaliyetlerine katılamadığı için üyeliğini bıraktığını söylediği belirtildi.

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CHP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, haziran ayında CHP’den istifa ederek bağımsız kalmıştı. Tugay’ın ardından AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar da gündeme gelmişti.

ERDOĞAN’LA BEŞTEPE’DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Tugay, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşme gerçekleştirmişti.

Haziran ayında CHP’den istifa ederek bağımsız kalan Tugay’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar bir süredir gündemdeydi. Tugay, 13 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ise “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok” diyerek bağımsız kalacağını belirtmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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