Son dakika | Derbilerin hakemi Yasin Kol ile MHK Başkanının yazışmaları ortaya çıktı! "Olsun başkanım"
Son dakika... TFF'de deprem etkisi yaratan hakem dosyası soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile derbilerin hakemi Yasin Kol arasında hakem atamalarına müdahale ettiklerine ilişkin yazışmalar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen hakem dosyası soruşturması kapsamında derbilerin vazgeçilmez hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştı.
HAKEM ATAMALARI MESAJLARI İFŞA OLDU: OLSUN BAŞKANIM
Gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında hakem atamalarında müdahale ettiklerinin görüldüğü yazışma ortaya çıktı.
İşte o yazışma:
***
Yasin Kol:
YASİN KOL
ABDULLAH BORA ÖZKARA
BAHTİYAR BİRİNCİ
ÇAĞDAŞ ALTAY
VAR ONUR ÖZÜTOPRAK
AVAR SARPER BARIŞ SAKA
Ferhat Gündoğdu:
TAMAM KARDEŞİM
ONUR BALIKESİRLİ
BAŞKA KİM OLABİLİR?
Yasin Kol:
ERKAN ENGİN OLSUN BAŞKANIM
Ferhat Gündoğdu:
OK
Yasin Kol:
BAŞKANIM İYİ AKŞAMLAR
ÖZGÜR YANKAYA OLSA DAHA İYİ OLUR BAŞKANIM
DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN
Ferhat Gündoğdu:
SARPER'İN BANDIRMA MAÇI VARMIŞ YAKIN ZAMANDA
ÖZGÜR'ÜN YANINA AVAR'I KİM OLSUN İSTERSİN
Yasin Kol:
BAŞKANIM ATİLLA OLSUN
ATİLLA VAR ÖZGÜR ABİ AVAR OLSUN
Ferhat Gündoğdu:
OK
YASİN MÜSAİT OLUNCA BENİ ARARSIN KARDEŞİM
Yasin Kol:
YASİN KOL
ABDULLAH BORA ÖZKARA
BAHTİYAR BİRİNCİ
ÇAĞDAŞ ALTAY
VAR
ALİ ŞANSALAN
MEHMET SALİH MAZLUM
SARPER BARIŞ SAKA
SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM
HAKEMLER DOSYASI DEPREM ETKİSİ YARATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Hakemler dosyasında soruşturma kapsamında ilk olarak 29 Eylül’de İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.
DERBİLERİN HAKEMİ DE DÜN SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
Dün oynanan Trabzonspor ile Drogheda United maçının ardından, MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital eşyalar incelemeye alınarak MASAK kayıtlarının detaylı analizi gerçekleştirildi, inceleme ve analizlerin ardından Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Soruşturma dosyasındaki tutanakta, Yasin Kol’un yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinin bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı.