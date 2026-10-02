Son dakika | Derbilerin hakemi Yasin Kol ile MHK Başkanının yazışmaları ortaya çıktı! "Olsun başkanım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen hakem dosyası soruşturması kapsamında derbilerin vazgeçilmez hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştı.

HAKEM ATAMALARI MESAJLARI İFŞA OLDU: OLSUN BAŞKANIM

Gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında hakem atamalarında müdahale ettiklerinin görüldüğü yazışma ortaya çıktı.

İşte o yazışma:

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Yasin Kol:

YASİN KOL

ABDULLAH BORA ÖZKARA

BAHTİYAR BİRİNCİ

ÇAĞDAŞ ALTAY

VAR ONUR ÖZÜTOPRAK

AVAR SARPER BARIŞ SAKA

Ferhat Gündoğdu:

TAMAM KARDEŞİM

ONUR BALIKESİRLİ

BAŞKA KİM OLABİLİR?

Yasin Kol:

ERKAN ENGİN OLSUN BAŞKANIM

Ferhat Gündoğdu:

OK

Yasin Kol:

BAŞKANIM İYİ AKŞAMLAR

ÖZGÜR YANKAYA OLSA DAHA İYİ OLUR BAŞKANIM

DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN

Ferhat Gündoğdu:

SARPER'İN BANDIRMA MAÇI VARMIŞ YAKIN ZAMANDA

ÖZGÜR'ÜN YANINA AVAR'I KİM OLSUN İSTERSİN

Yasin Kol:

BAŞKANIM ATİLLA OLSUN

ATİLLA VAR ÖZGÜR ABİ AVAR OLSUN

Ferhat Gündoğdu:

OK

YASİN MÜSAİT OLUNCA BENİ ARARSIN KARDEŞİM

Yasin Kol:

YASİN KOL

ABDULLAH BORA ÖZKARA

BAHTİYAR BİRİNCİ

ÇAĞDAŞ ALTAY

VAR

ALİ ŞANSALAN

MEHMET SALİH MAZLUM

SARPER BARIŞ SAKA

SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM

HAKEMLER DOSYASI DEPREM ETKİSİ YARATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Hakemler dosyasında soruşturma kapsamında ilk olarak 29 Eylül’de İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

DERBİLERİN HAKEMİ DE DÜN SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Dün oynanan Trabzonspor ile Drogheda United maçının ardından, MHK Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital eşyalar incelemeye alınarak MASAK kayıtlarının detaylı analizi gerçekleştirildi, inceleme ve analizlerin ardından Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Soruşturma dosyasındaki tutanakta, Yasin Kol’un yasa dışı bahisle bağlantılı para transferlerinin bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı.