Melissa Vargas operasyonu 4 saatte bitti: Transferin detayları ortaya çıktı
Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas operasyonu 4 saatte bitti. Transferin detayları ortaya çıktı.
Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'nin yıldızı Melissa Vargas'la ilgili gerçekler ortaya çıktı. Operasyon 4 saatte bitti. Transferin detayları ortaya çıktı.
Melissa Vargas, 16 Ekim 1999 tarihinde Küba’nın Cienfuegos kentinde doğdu. Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu. Voleybola 6 yaşında başladı. 12 yaşında Cienfuegos takımının antrenmanlarına katılmaya başladı ve Küba'nın alt yaş takımlarında oynamaya başladı.
Kısa sürede adını duyurdu. 2016 yılında Çekya’da oynadı. Aynı yıl omzundan sakatlandı ve Küba'ya döndü. Ülkesindeki sağlık hizmetlerini yetersiz bulduğunu söyleyince 2017’den itibaren 4 yıl boyunca Küba Milli Takımı’ndan men edildi.
Küba Milli Takımı'ndan men edilince İsviçre'ye gitti, sığınmacı statüsü aldı. 2018'de Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na transfer oldu.
Sultanlar Ligi'nin kısa sürede en iyilerinden biri olarak öne çıktı. 9 Nisan 2021’de düzenlenen resmi törende, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini aldı. Bekleme döneminden sonra 2023 yılından itibaren Türk Milli Takımı'nın formasını giymeye başladı.
Melissa Vargas'tan önce yükselişte olan Türk voleybolu daha sonra zirve yıllarını yaşadı. Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Türk vatandaşı olmadan önce Sırbistan vatandaş yapmak istemişti Melissa Vargas'ı. Ancak başaramadı. Son Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan Milli Takımı hocası Zoran Terzic, Türkiye'ye yenildikleri maçtan sonra Vargas'ın Türk vatandaşı olmasını eleştirmişti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Adem Metan'ın Youtube kanalında "Sırbistan'ın hocası Vargas'ı alamadı diye bu turnuvadan önce bize bir aydır saldırıyor: 'Vargası devşirme yaptılar.' O bizim işimize yaradı. Toplantı yaptım çocuklarla. Dedim ki 'Çocuklar Sırbistan maçı bizim hayati ve dönüm maçımız. Stres yok ama hırs var. Stres hataya götürür ama hırs seni hataya götürmez. Bunu sahaya yansıtacağız.' Turnuvada en zor maçımız Sırbistan'dı ama en kolay Sırbistan maçı geçti. 3-0 açık ara, net. 78 dakikada maç bitti. Düşünebiliyor musun? Bitirdik. Dedim ki maç sonrası 'Bize saldırının karşılığını kendi hüsranla yaşadı ama biz mutlu olduk. Artık bu ülkede sizin gibi insanlara yer yok' dedim Terzic için. Bu çok büyük ses getirdi" dedi.
Üstündağ, Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Boskovic'i hatırlatarak, "Boskovic nereli? Bosnalı. Ablası Bosna'nın kaptanı. Babası Bosna'da yaşıyor. Sen bize söylüyorsun da dinime küfreden müslüman olsa, sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Tabii bu duruş meselesidir. Biz burada da çok çizgilerimiz net" yorumunu yaptı.
Üstündağ, Melissa Vargas'ın Türk vatandaşı olması ve transfer operasyonunu da anlattı ve 4 saatte bittiğini söyledi. Detayları şöyle anlattı:
"Ülkesinde biliyorsunuz 4 yıl bir ceza aldı. Bir sağlık tedavi konusundan dolayı ülkesini yetersiz buldu. "Başka bir yerde tedavi olabilir miyim" dedi. "Vay sen bizi nasıl yetersiz bulursunuz" dediler. Ve bunu, sınır dışı ve cezalandırdılar. Bu arada onun bir menajeri var Bojan diye. Gerçekten Bojan da onun annesi, babası, abisi, menajeri, hocası, başkanı her şeyi diyebilirsiniz. Ve bunu sahiplendi. Bunu Küba dışına götürdü. İsviçre'de sığınma aldı. Sonra bir sezon Çek Cumhuriyeti'nde oynadı.
Sonra biz bununla hiç bağımızı koparmadık. Ben bunu Türkiye'ye nasıl kazandırırım diyordum sürekli. Bojan'ın da Türkiye ile kulüplerle ilişkileri vardı ve Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldiğinde o dönemin Fenerbahçe kulüp başkanı Aziz Yıldırım'dı. Şube sorumlusu da Selim Kosiflerdi. Ve bir ay Vargas geldi imza attı. Selim Bey attırdı imzayı ve bir ay sonra Sayın Ali Koç dönemi başladı.
Fenerbahçe'de devam etti. 4 yıl oynadı. Biz bunu Türk vatandaşı yapmak istedik. Çok istedim, çok istedik. Fakat o dönemde sadece milli olmadığı için bu ülkede sadece Fenerbahçe'nin oyuncusuydu. Ben bir gün sürekli peşindeyim ve bir gün bana gece bir telefon, "Sırbistan bunun pasaportunu çıkarttı. Sırbistan bunu vatandaş yaptı. Bunun orijin federasyon değişiklik hakkını da almak istiyor. Sırbistan vatandaşlığı zaten oldu ve Sırbistan voleybolcusu olacak, vatandaş olarak Sırbistan ülkesini, milli takımını tercih edecek" dendi.
Tabii ben o gece yine Türkiye'de Bojan'ın çalıştığı bir ekibi vardı. Onu uyandırdım gece. Dedim ki Atilla sen hemen Bojan'a ulaşıyorsun. Bojan, sabahın ilk uçağıyla Türkiye'ye geliyor. Nedenini söylemiyorsun? Geliyor. Sabah oldu geldi. El sıkıştırdık. El sıkıştık. "Ne gerekiyorsa ben bunu istiyorum. Asla başka bir yere kabul etmem." dedim.
Dedi ki "Ben de bu Türkiye'yi çok seviyorum." Vargas ile görüşmemiz 4 saat, 4 saat görüşmeden sonra Vargas'ı ikna ettik. "Ben de Türkiye'yi istiyorum" dedi Vargas. Şimdi Allah var istemese yapamazdık. "Ben de Türkiye'yi istiyorum" dedi. O zaman burada kapanmıştır.
3 gün sonra Vargas'ın Türk vatandaşlığı çıktı. medyada haber oldu. Pat bir telefon bana. Sayın Ali Koç, kulakları çınlasın. "Başkan bizim oyuncumuzu Türk yapmışsınız. Bizim kulüp olarak haberimiz yok." Ben, "Tabii ki haberin olmayacak sayın başkanım. Bana teşekkür et. Ne güzel." dedim. Bak sana bir Türk statüsünde Türk statüsü yaptığın anda kulübünde hemen oynayabiliyor. Ama milli takımı 2 yıl bekliyordu. Biz 2 yıl bekledik milli takımı ama milli takıma gelmeden 2 yıl önce Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynadı. "Bundan daha büyük olan imkan olamaz, size büyük bir kıyak oldu" dedim. Önce anlamadı ya dedi "Kulüp olarak haberimiz olsaydı iyi olurdu."
Dedim ki "Bak olmaz. Neden olmaz? Senin antrenörün kim? Zoran Terzic. Nereli? Sırp. Hangi milli takımı çalıştırıyor? Sırbistan milli takımını çalıştırıyor. E şimdi kuzu kurda teslim edilir mi ya, ben ona haber verebilir miyim, kulübe haber versem o da duyacak, bizim bütün plan altüst olacak" dedim. Önce böyle bir tepkiyle söyledi. Ben tabii bir tepki gösterince kapattı. 10 dakika sonra aradı. Ya dedi "Kusura bakma çok haklıymışsın. Tebrik ediyorum. Büyük iş başarmışsın" dedi. Şimdi iletişim, bunlar iletişimler, anlatalım.
Ve biz Vargas'ı Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkarttık. Vargas'ın hayat hikayesi böyle bu şekilde gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız da takdim etti, kimliğini verdi. Ve Vargas Türkiye'ye kazanıldı. Ama şimdi bakıyorum birisi getirmiş de, birisi götürmüş de... Onlara da hiçbir cevap vermiyorum. Mutlaka gönlünden geçmiştir, böyle bir şey gönlünden geçmiştir. Ona da teşekkür ediyoruz.