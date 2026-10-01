Melissa Vargas operasyonu 4 saatte bitti: Transferin detayları ortaya çıktı

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Adem Metan'ın Youtube kanalında "Sırbistan'ın hocası Vargas'ı alamadı diye bu turnuvadan önce bize bir aydır saldırıyor: 'Vargası devşirme yaptılar.' O bizim işimize yaradı. Toplantı yaptım çocuklarla. Dedim ki 'Çocuklar Sırbistan maçı bizim hayati ve dönüm maçımız. Stres yok ama hırs var. Stres hataya götürür ama hırs seni hataya götürmez. Bunu sahaya yansıtacağız.' Turnuvada en zor maçımız Sırbistan'dı ama en kolay Sırbistan maçı geçti. 3-0 açık ara, net. 78 dakikada maç bitti. Düşünebiliyor musun? Bitirdik. Dedim ki maç sonrası 'Bize saldırının karşılığını kendi hüsranla yaşadı ama biz mutlu olduk. Artık bu ülkede sizin gibi insanlara yer yok' dedim Terzic için. Bu çok büyük ses getirdi" dedi.