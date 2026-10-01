MHK'de deprem: Milyonluk kayıp

Soruşturma kapsamında ifade veren eski hakem ve gözlemciler, klasman listelerinin değiştirilmesi, hakem atamalarına müdahale edilmesi ve belirli isimlerin sistem dışına itilmesi yönünde çeşitli iddialarda bulundu.

ÜÇ İFADEDE ORTAK NOKTA: LİSTE DIŞI BIRAKILAN İSİMLER

Dosyaya giren ifadelerde Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın benzer noktalara dikkat çektiği belirtildi. Üç isim de geçmiş yıllarda belirli maçlarda görev alan bazı hakem ve gözlemcilerin daha sonra klasman listeleri dışında bırakıldığını öne sürdü.

Taner Gizlenci, yıllar önce görev yaptığı bir müsabakada bazı beklentilere rağmen objektif rapor hazırladığını ve sonrasında liste dışı bırakılmasının bu süreçle bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

2022 VE 2024 LİSTELERİ TARTIŞMA KONUSU

İfadelerde özellikle 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan klasman listeleri öne çıktı.

Müştekiler, ilk açıklanan listelerde yer almalarına rağmen daha sonra yayımlanan yeni listelerle görevlerinden çıkarıldıklarını öne sürdü. Bazı isimler Tahkim Kurulu'na başvurarak yeniden göreve döndüklerini belirtirken, benzer uygulamaların ilerleyen yıllarda tekrarlandığını iddia etti.

HAKEM ATAMA SİSTEMİNE MÜDAHALE İDDİASI

Soruşturmadaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise Futbol Yönetim Sistemi üzerinden yapılan hakem atamalarıyla ilgili iddialar oldu.

Emre Altun'un ifadesinde, normal şartlarda hakem atamalarının sistem tarafından çeşitli kriterler dikkate alınarak oluşturulduğunu ancak bazı dönemlerde yönetim müdahaleleriyle değişiklik yapıldığı öne sürüldü.

İddialara göre bu işlemlerin sistem kayıtları üzerinden incelenebileceği belirtildi.

MİLYONLUK GELİR KAYBI İDDİASI

Dosyaya giren ifadelerde klasman dışı bırakılan hakem ve gözlemcilerin ciddi maddi kayba uğradığı da öne sürüldü.

Özellikle üst klasman hakemlerinin ve UEFA organizasyonlarında görev alan isimlerin önemli gelirlerden mahrum kaldıkları iddia edildi.

"YAPI" TARTIŞMASI

Süleyman Abay'ın ifadesinde Ahmet Şahin ismi de gündeme geldi. Abay, hem 2022 hem de 2024 listelerindeki süreçlerde Ahmet Şahin'in etkili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ayrıca son dönemde Türk futbolunda sıkça tartışılan "yapı" kavramıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak bazı ilişkilerin araştırılması gerektiğini savundu.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDAKİ SORULAR

Soruşturmada cevap aranan başlıca konular arasında;

2022 ve 2024 klasman listelerinin hangi kriterlerle değiştirildiği,

İlk ve ikinci listeler arasındaki farklılıkların nasıl oluştuğu,

Hakem atama sistemine müdahale edilip edilmediği,

Manuel atamaların yapılıp yapılmadığı,

Sistem kayıtlarının iddiaları destekleyip desteklemediği

yer alıyor.

Soruşturma kapsamında sistem logları, kurul tutanakları, elektronik yazışmalar ve dijital materyallerin incelenmesinin ardından iddiaların doğrulanıp doğrulanmayacağı netlik kazanacak. Şu aşamada dosyadaki beyanlar iddia niteliği taşırken, nihai değerlendirmeyi adli soruşturma sonucunda ortaya çıkacak bulgular belirleyecek.