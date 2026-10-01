Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı!

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı!

Milli voleybolcu, VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı!

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 1
1 12

Filenin Sultanları'nın büyük yıldızı, VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş yaktı da geçti. Yunanistan'ı salladı!

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 2
2 12

VakıfBank formasıyla Yunanistan'da sahne alan Zehra Güneş, izleyenleri adeta büyüledi.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 3
3 12

Sarı siyahlı takım Sultanlar Ligi öncesi Yunanistan'da düzenlenen dostluk turnuvasında sahaya çıktı.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 4
4 12

VakıfBank ilk maçında karşılaştığı Panionios'u 25-17, 25-20, 22-25, 25-20'lik setlerle 3-1 yenerek finale çıktı.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 5
5 12

Panionios maçında VakıfBank'ın Rus yıldızı Marina Markova 29 sayıya ulaşarak galibiyette büyük rol oynadı.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 6
6 12

Turnuvanın final maçında ise VakıfBank'ın rakibi bir gün önce Galatasaray'ı yenen PAOK oldu.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 7
7 12

VakıfBank - PAOK maçının yılıdızı Zehra Güneş'ti. Milli voleybolcu yaktı da geçti. Adeta Yunanistan'ı salladı.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 8
8 12

Karşılaşmada VakıfBank'ın en skorer isimleri Markova 17, Brancuska ise 13 sayı yaptı.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 9
9 12

Kaptan Zehra Güneş ise takımının zorlandığı anlarda sahneye çıktı ve ağırlığını koydu.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 10
10 12

Karşılaşmanın setleri 25-13, 25-22 ve 29-27 tamamlandı.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 11
11 12

Takımını ateşleyen Zehra Güneş, 8 sayı yaparken, 2 blok, 2 de ace (Servisten direkt sayı) yapmayı başardı.

Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı! - Fotoğraf: 12
12 12

Turnuvanın şampiyonu VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu kanıtladı.

Zehra Güneş Vakıfbank Yunanistan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro