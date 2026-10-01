Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı!
Milli voleybolcu, VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş yaktı da geçti: Yunanistan'ı salladı!
Filenin Sultanları'nın büyük yıldızı, VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş yaktı da geçti. Yunanistan'ı salladı!
VakıfBank formasıyla Yunanistan'da sahne alan Zehra Güneş, izleyenleri adeta büyüledi.
Sarı siyahlı takım Sultanlar Ligi öncesi Yunanistan'da düzenlenen dostluk turnuvasında sahaya çıktı.
VakıfBank ilk maçında karşılaştığı Panionios'u 25-17, 25-20, 22-25, 25-20'lik setlerle 3-1 yenerek finale çıktı.
Panionios maçında VakıfBank'ın Rus yıldızı Marina Markova 29 sayıya ulaşarak galibiyette büyük rol oynadı.
Turnuvanın final maçında ise VakıfBank'ın rakibi bir gün önce Galatasaray'ı yenen PAOK oldu.
VakıfBank - PAOK maçının yılıdızı Zehra Güneş'ti. Milli voleybolcu yaktı da geçti. Adeta Yunanistan'ı salladı.
Karşılaşmada VakıfBank'ın en skorer isimleri Markova 17, Brancuska ise 13 sayı yaptı.
Kaptan Zehra Güneş ise takımının zorlandığı anlarda sahneye çıktı ve ağırlığını koydu.
Karşılaşmanın setleri 25-13, 25-22 ve 29-27 tamamlandı.
Takımını ateşleyen Zehra Güneş, 8 sayı yaparken, 2 blok, 2 de ace (Servisten direkt sayı) yapmayı başardı.
Turnuvanın şampiyonu VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu kanıtladı.