Gökyüzünün en hızlı avcıları öksüz kaldı: 40 günlük yoğun bakımla ölümden döndüler

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Delice doğanların doğadaki gizemli yaşamına dikkat çeken Hızal, türün sıra dışı avcılık kabiliyetini aktardı. Deneyimli hekim, "Çok hızlı oldukları için görünmesi zor bir tür. Yüksekten dalış yaparak avlanan bir kuş türü. Diğer kuşların aksine gizlenerek ve avlarını gördüklerinde ani hareket ederek avlanan hayvanlar. Sadece avlanmak için yuvadan çıktıkları için gözle görülmesi zor bir yırtıcı kuş türü. Bu türle doğada karşılaşmak büyük sürpriz." diye konuştu.