Gökyüzünün en hızlı avcıları öksüz kaldı: 40 günlük yoğun bakımla ölümden döndüler
Düzce'de tarlada bitkin bulunan 2 delice doğan yavrusuna veterinerler kucak açtı. Ayak ve kanat travması geçiren yavrular, protein desteği ve uçuş idmanlarının ardından ait oldukları gökyüzüne salınacak.
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki tarlasını kontrol eden duyarlı bir çiftçi, çalıların arasına gizlenmiş iki yavru kuş fark etti. Savunmasız durumdaki yavruların tek başına olduğunu gören arazi sahibi, yuvaya hemen yaklaşmayarak alanı uzaktan izlemeye aldı.
Bölgeyi uzun süre sabırla takip eden çiftçi, beklenen anne kuşun yuvaya geri dönmediğini belirledi. Yavruların açlık nedeniyle yaşam tehlikesi geçirdiğini anlayan hayvansever, durumu vakit kaybetmeden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.
Gelen ihbar üzerine araziye ulaşan yaban hayatı görevlileri, iki kardeşi güvenli kutulara alarak rehabilitasyon merkezine ulaştırdı. Günlerdir beslenemedikleri için bitkin düşen ve güçsüz kalan minik hayvanlar, klinikte acil bakım altına alındı.
Merkezde yapılan ilk detaylı morfolojik incelemelerde, yavruların doğada ender rastlanan delice doğan türü olduğu saptandı. Uzmanlar, kuşların ince vücut yapısı ile uzun ve sivri kanat formlarının bu çevik avcı türe işaret ettiğini kaydetti.
Klinikte gerçekleştirilen muayenelerde yavrulardan birinin bacağında darbeye bağlı yumuşak doku travması ve ezik belirlendi. Diğer kardeşin ise kanadında uçmasını engelleyen fiziksel bir hasar bulunduğu tespit edilerek hızlı bir tedavi protokolü hazırlandı.
Talihsiz yavruların bakım ve rehabilitasyon sürecini Veteriner Hekim Zeynep Hızal üstlendi. Genel direnci çöken kuşlara vakit kaybetmeden yüksek protein desteği ve mineral dengesini sağlayan serum takviyeleri verildi.
Yaban hayatında yalnız bir yavru görüldüğünde hemen müdahale edilmemesi ve bir süre gözlem yapılması gerektiğini hatırlatan Veteriner Hekim Zeynep Hızal, kurtarma anını anlattı. Yavrunun annesiz kaldığından emin olduktan sonra ihbarı değerlendirdiklerini belirten Hızal, "Bu yavrularımızın annesi gelmeyince bizler de onların hayatını kurtarmak adına gidip teslim aldık." dedi.
Merkezde uygulanan özenli beslenme protokolü sayesinde yavruların sağlık durumunda 40 günlük süreçte büyük ilerleme kaydedildi. Uzmanların gözetiminde geçen bu yoğun bakım döneminde hayvanların hem vücut ağırlıkları arttı hem de telekleri belirgin şekilde gelişti.
Kuşların gelişim serüvenine ilişkin detayları paylaşan Zeynep Hızal, yavruluk evresini aktardı. Hızal, "Yumurta evresi hariç tüm evrelerine şahitlik ettik. Geldiklerinde yumurtadan çıkalı yakın zaman olmuştu ve henüz yavru tüyleri vardı. 40 gündür bakım sürecini yürütüyoruz. Bu sürede hem kiloları arttı hem de tüyleri gelişti." ifadelerini kullandı.
Delice doğanların doğadaki gizemli yaşamına dikkat çeken Hızal, türün sıra dışı avcılık kabiliyetini aktardı. Deneyimli hekim, "Çok hızlı oldukları için görünmesi zor bir tür. Yüksekten dalış yaparak avlanan bir kuş türü. Diğer kuşların aksine gizlenerek ve avlarını gördüklerinde ani hareket ederek avlanan hayvanlar. Sadece avlanmak için yuvadan çıktıkları için gözle görülmesi zor bir yırtıcı kuş türü. Bu türle doğada karşılaşmak büyük sürpriz." diye konuştu.
Genç ergenlik evresine adım atan yavruların erişkinliğe ulaşması için önlerinde yaklaşık 1,5 aylık bir süre bulunuyor. Gelişim süreci tamamlandığında boyları 35 santimetreye ve kanat açıklıkları 60 santimetreye çıkacak olan yırtıcıların, tüy değişiminin ardından 200 gram ağırlığa ulaşması bekleniyor.
Kuşların fiziksel gelişim hedeflerini değerlendiren Zeynep Hızal, büyüme sürecine açıklık getirdi. Hızal, "Şu an doğanlarımız genç ergen niteliğindeler. Biraz daha büyüyecekler ve yaklaşık 35 santimetreye ulaşıp kanat açıklıkları 60 santimetre olacak. Tam yetişkin olmaları için yaklaşık 1,5 aya ihtiyaçları var. Türlerinin özellikleri olan tüy değişimleri olacak. Yaklaşık 200 gram olduklarında ise tam yetişkin boyuta ulaşmış olacaklar." dedi.
Rehabilitasyon merkezindeki minik avcılar, uygulanan zengin diyet sayesinde artık kendi kendilerine beslenecek aşamaya geldi. Uzmanlar, kuşların doğal ortamda tek başlarına yaşayabilmeleri için bacak ve kanat kaslarını geliştiren özel uçuş egzersizleri uygulamaya başladı.
Yavruların gökyüzüne dönmeden önce biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu bildiren Hızal, yürütülen son takvimi açıkladı. Hekim Hızal, "Kendi kendilerine beslenecek hale geldiler ama henüz avlanmak için küçükler. Kanat gelişimlerinin biraz daha artması gerek. Bu yüzden yaklaşık 1 ay daha gelişimlerini tamamlamaları için misafir edeceğiz. Sonrasında onları ait oldukları doğaya geri bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Yırtıcı yapılarına rağmen iki kardeşin aynı kafes ortamında sergilediği uyum klinik çalışanlarını hayrete düşürdü. Yavrular arasındaki bağı anlatan Zeynep Hızal, "İki kardeşler, çok güzel anlaştılar. Kavga etmeden, yem paylaşımında problem yaşamadan sırayla beslendiler." şeklinde konuştu.
Kafeste filizlenen bu güçlü dayanışmayı unutulmaz bir deneyim olarak niteleyen Hızal, "Bu çok güzel bir deneyimdi bizim için. Sonuçta bunlar yırtıcı hayvanlar ve aynı kafesin içinde birlikte uyudular, birlikte beslendiler. İnşallah yetişkin olduklarında birlikte doğaya bırakıp, özgürlüklerine kavuşturacağız." dedi. Tamamen sağlığına kavuşan iki kardeş doğan, uçuş antrenmanlarının bitiminde yeniden doğal yaşam alanlarına salınacak.
(AA)