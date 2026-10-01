İBB davasında ikinci celsenin 27. günü: Tutukluluk incelemesi yapılması bekleniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin 27. duruşma günü bugün Silivri'de görülecek. Duruşmanın başlaması bekleniyor.

Bugünkü duruşmada, itirafçı sanık Murat Abbas'ın avukatlar tarafından sorgulanması ve tutuksuz sanıkların savunmalarına devam etmesi bekleniyor. Duruşmanın ilerleyen bölümünde tutukluluk incelemesinin de yapılması bekleniyor.

Dünkü duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmiş, gün boyunca sanıkların beyanları dinlenmişti.

Duruşmanın sonunda Kültür A.Ş'nin tutuklu Genel Müdür Yardımcısı Onur Aldı, Murat Abbas'a sorular yöneltmişti. Aldı, "Sizinle beraber Doğuş'ta Zorlu'da çalıştık. Kültür A.Ş.'de 16 maaş alıyorduk. Moda'daki evi satın aldı demişsiniz. Bu da dedikodu mu?" diye sormuştu.

Abbas ise bu soruya, "Duyum, dedikodu" yanıtını vermişti. Bunun üzerine mahkeme başkanı Abbas'a, "Duyum neydi Murat Bey, ne duydunuz, nereden duydunuz? Somut ne vardı?" diye sormuştu.

Mahkeme başkanı, avukatların Abbas'a yönelteceği soruların bugünkü duruşmada alınmasını istemişti. Önceki duruşmada avukatların tepkileri üzerine Abbas, "Hem savcılıkta hem burada yeterince sorulara cevap verdim, avukatların sorularına cevap vermeyeceğim" demişti.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 27. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları dakika dakika aktarıyor...