Dünyanın en kurak çölü çiçek açtı!
Pasifik’teki El Niño iklim hareketinin getirdiği rekor yağışlar, dünyanın en kurak yeri olan Atacama Çölü’nü uykusundaki yüzlerce bitki türüyle renklendirerek 15 bin hektarlık dev bir çiçek denizine dönüştürdü.
Dünyanın En Kurak Çölünde Nadir Görsel Şölen
Şili'nin kuzeyinde yer alan ve dünyanın en kurak yeri olarak bilinen Atacama Çölü, olağanüstü yağışların ardından mor ve beyaz çiçeklerden oluşan adeta bir denize dönüştü. "Çiçek açan çöl" olarak adlandırılan bu nadir doğa olayı, hem yerel halkı hem de fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.
Yer Altındaki Uykucu Tohumlar Uyanışa Geçti
Atacama toprağının altında yaklaşık 200 farklı bitki türünün tohumları ve soğanları, çimlenmek için uygun koşulları bekleyerek uzun yıllar uykuda kalabiliyor. Son yağmurlarla birlikte toprağın derinliklerine nüfuz eden su, uykudaki tohumları harekete geçirerek çölü rengârenk bir botanik bahçesine dönüştürdü.
Rekor Yağış Miktarı: Bölgede "Tarihte Görülmemiş" Seviye
Şili Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) Biyolojik Çeşitlilik Yöneticisi Cesar Pizarro, bazı bölgelerin 180 milimetreden fazla yağış aldığını açıkladı. Bu miktarın bölge tarihinde daha önce hiç görülmediğini belirten yetkililer, yağışların suyun kumun çok daha derinlerine işlemesini sağladığını vurguladı.
Çiçeklenme Ekim Ayında Zirveye Ulaşacak
Santiago'nun yaklaşık 800 kilometre kuzeyindeki doğal rezerv alanında etkisini sürdüren bu görsel şölenin Ekim ayında en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. CONAF'ın tahminlerine göre yaklaşık 15.000 hektarlık devasa bir alan tamamen çiçeklerle kaplanacak.
Tarihin En Yoğun El Niño Dönemlerinden Biri Yaşanıyor
Çöldeki bu dönüşümün arkasında, Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının ısınmasıyla küresel iklim dengelerini değiştiren El Niño fenomeni yatıyor. Mevcut El Niño döneminin, son 40 yılda tutulan karşılaştırılabilir meteorolojik kayıtlara göre en yoğun dönemlerden biri olduğu belirtiliyor.
Doğa Olayının Yanında Trajik Bir Bilanço da Var Söz konusu yoğun yağışlar çölü renklendirip büyüleyici manzaralar oluştursa da bölge genelinde ciddi felaketlere yol açtı. Temmuz ayında Şili'yi vuran şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti, 4.000'e yakın ev ise yıkıldı veya ağır hasar gördü.