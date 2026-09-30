Dünyanın en kurak çölü çiçek açtı!

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Dünyanın En Kurak Çölünde Nadir Görsel Şölen

Şili'nin kuzeyinde yer alan ve dünyanın en kurak yeri olarak bilinen Atacama Çölü, olağanüstü yağışların ardından mor ve beyaz çiçeklerden oluşan adeta bir denize dönüştü. "Çiçek açan çöl" olarak adlandırılan bu nadir doğa olayı, hem yerel halkı hem de fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.