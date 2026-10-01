Güllü davasında ilk duruşma: Kızı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor

Kamuoyunda "Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un şüpheli ölümüne ilişkin açılan davada ilk duruşma bugün görülüyor. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kurulan duruşmada, annesini tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter sanık sandalyesinde yer alacak. Savcılık, Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. Dosya kapsamında sanık sandalyesine oturacak bir diğer isim ise Gülter’in arkadaşı Sultan Nur Ulu oldu. Ulu, soruşturma sürecindeki beyanları nedeniyle "yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

6'NCI KATTAN ŞÜPHELİ DÜŞÜŞ YARGILANIYOR

Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, sanatçı Gül Tut 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı adli soruşturma neticesinde hazırlanan iddianameyle birlikte, ölümün ardındaki iddialar ve davanın seyrini belirleyecek somut deliller bugün mahkeme heyeti huzurunda ilk kez ele alınacak. Davada ortaya çıkacak yeni adli tıp raporları ve tanık beyanları duruşmanın seyrinde kritik rol oynayacak.

"ANNEMİN ADINA ADALETİ BİRLİKTE ARAYALIM"

Duruşma öncesinde adliye önünde ve kamuoyunda sesini duyurmak isteyen Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hukuki mücadelede yalnız kalmamak adına tüm yurttaşlara ve annesinin sevenlerine dayanışma çağrısında bulundu. Duruşma salonunda adaletin tecelli etmesi için destek beklediğini vurgulayan Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Yarınki duruşmada annemin adına beni, annemi yalnız bırakmamaları için herkesi oraya bekliyorum, davet ediyorum. Lütfen buyurun gelin, annemin adına adaleti birlikte arayalım."