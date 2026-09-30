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Son Dakika | Saray'da dikkat çeken ziyaret: Cemil Tugay ile Erdoğan bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin Tugay açıklama yaptı.

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Son Dakika | Saray'da dikkat çeken ziyaret: Cemil Tugay ile Erdoğan bir araya geldi
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CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti."

Son Dakika | Saray'da dikkat çeken ziyaret: Cemil Tugay ile Erdoğan bir araya geldi - Resim : 1
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (30 Eylül 2026)

CEMİL TUGAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Erdoğan'ı ziyaret eden Cemil Tugay görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

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URALOĞLU'NU DA ZİYARET ETMİŞTİ

Tugay gün içinde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu da ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik. Görüşmemizde İzmir’imizin öncelikli ulaşım konularını; İkinci Çevre Yolu, şehir içi ulaşım bağlantı yolları, İZBAN ve metro projelerini ortak bir yaklaşım ve iş birliği çerçevesinde değerlendirdik. Sayın Bakanımıza İzmir’imize gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşım için teşekkür ediyorum."

Son Dakika | Saray'da dikkat çeken ziyaret: Cemil Tugay ile Erdoğan bir araya geldi - Resim : 3
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (30 Eylül 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cemil Tugay CHP AKP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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