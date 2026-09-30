Son Dakika | Süresiz nafaka kararı iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), yoksulluk nafakasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'süresiz olarak' ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Kararın gerekçesinde, mevcut düzenlemenin bazı durumlarda nafaka yükümlülüğünün uzun süre devam etmesine neden olabileceği ve tarafların ekonomik koşullarındaki değişikliklerin dikkate alınmasının önem taşıdığı belirtildi.

AYM'DEN "SÜRESİZ" İBARESİNE İPTAL

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'süresiz olarak' ibaresini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Mahkemenin gerekçesinde, mevcut düzenlemenin bazı durumlarda nafaka yükümlülüğünün uzun süre devam etmesine neden olabileceği belirtildi. Gerekçede ayrıca, tarafların ekonomik koşullarındaki değişikliklerin dikkate alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

NAFAKA SÜRESİ NASIL BELİRLENECEK?

Yeni düzenlemede nafakanın süresi belirlenirken evliliğin süresi, tarafların yaşı, eğitim ve sağlık durumu ile ekonomik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılama kapasitesinin dikkate alınması öngörülüyor. Bazı durumlarda nafakanın daha uzun süre devam etmesine, hatta yaşam boyu ödenmesine imkan tanınabilecek. Böylece nafaka süresinin belirlenmesinde tarafların bireysel koşulları esas alınacak.

ÇOCUK NAFAKASI KAPSAM DIŞINDA

Karar, çocuk için ödenen iştirak nafakasını veya diğer nafaka türlerini kapsamıyor. İptal kararı yalnızca yoksulluk nafakasına ilişkin 'süresiz' ibaresini kapsıyor. Çocuk nafakasına ilişkin mevcut düzenlemeler geçerliliğini koruyor.

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM, iptal hükmünün Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme, yürürlük tarihine kadar mevcut uygulamanın devam edeceği anlamına geliyor.