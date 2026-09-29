İBB davasında ikinci celsenin 25. günü: Sanıklar savunmalarında neler söyledi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında ikinci celsenin 25. duruşma günü bugün Silivri'de başlayacak. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

İBB davasının dün görülen 24. gününde tutuksuz sanıkların savunmaları ve çapraz sorguları sürdü. Duruşmaya, bazı sanıkların beyanlarında yer alan “Duydum” ifadeleri damga vurdu.

Tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, sanık Recep Taşçı'ya, “Göreve Emrah Bağdatlı tarafından getirildiğimi söylemişsin. Tüm sanıklar içinde bunu söyleyen bir tek sensin. Hangi somut delille bunu söylediniz?” diye sordu. Taşçı ise “Somut değil, duyanların aktardığını söyledim” yanıtını verdi.

Türker'in, “Usulsüz olduğunu söylediğiniz şeyleri neden müfettişlere bildirmediniz. Biz tutuklandıktan sonra Sayıştay denetime geldi neden onlara söylemediniz?” sorusuna da Taşçı, “Bana kalan bir şey değildi. Savcıya ifade vermiştim neden Sayıştay'a söyleyeyim diye düşündüm” yanıtını verdi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, İBB davasının ikinci celsesinin 25. gününde Silivri'deki duruşma salonunda yaşananları dakika dakika aktarıyor...