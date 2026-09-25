Parkinson'dan demansa, tam 83 hastalığı birden önlüyor!

Geceleri kaliteli bir uyku çekmenin insan ömrü ve sağlığı üzerindeki belirleyici gücü dev bir araştırmayla kanıtlandı. Çin Başkent Tıp Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve PLOS Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışma, özellikle REM uykusunun tam 83 farklı hastalığın riskini belirgin oranda düşürdüğünü ortaya çıkardı. Bilim insanları, en koruyucu uyku süresinin ise gecelik 6 ila 8 saat arasında yoğunlaştığını tespit etti.

95 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAKİP EDİLDİ

Araştırmacılar, Birleşik Krallık merkezli UK Biobank veri tabanında yer alan 95 bin 559 katılımcının verilerini derinlemesine inceledi. Katılımcılara art arda 7 gün ve gece boyunca bilek ivmeölçeri taktırılarak uyku evreleri yapay zeka modelleriyle analiz edildi. Sağlık kayıtları ortalama 8,9 yıl boyunca takip edilen denekler üzerinde binden fazla hastalık çıktısı test edildi.

İstatistiksel düzeltmelerin ardından uyku düzenleri ile yeni gelişen rahatsızlıklar arasında 156 anlamlı ilişki saptandı. Elde edilen bulgular, rüyaların görüldüğü REM uykusunun vücudun savunma mekanizmasında devasa bir kalkan oluşturduğunu gösterdi.

PARKİNSON VE DEMANS RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırma verilerine göre REM uykusu süresindeki artış, çağın en korkutan nörolojik hastalıklarından biri olan Parkinson riskini yüzde 80 oranında azaltıyor. Aynı şekilde zihinsel çöküşe yol açan demans riski yüzde 46 gerilerken, kalp yetmezliği riski yüzde 26 seviyesinde düşüş gösteriyor.

Uykunun onarıcı aşaması olan derin uykunun artması ise tip 2 diyabet ve majör depresyon dahil 7 önemli rahatsızlığın önüne geçiyor. Çalışma, uyku evrelerinin dengeli dağılımının organları ve sinir sistemini ağır tahribatlardan koruduğunu doğruluyor.

5 SAATİN ALTI TEHLİKELİ

İncelenen hastalık durumlarının çoğunda en düşük risk seviyesinin tam olarak 6 ila 8 saatlik uyku aralığında kümelendiği görüldü. Gecelik 5 saatin altında uyumanın ise tam 37 klinik hastalığın oluşum riskini doğrudan tetiklediği belirlendi. Uzmanlar, gece boyunca sık sık uyanmanın ve uyku saatlerindeki istikrarsızlığın anksiyete ve bağımlılık gibi klinik sorunlara davetiye çıkardığını vurguluyor.

Araştırma yazarları yayımladıkları raporda, "6-8 saatlik bir uyku süresini korumak, çok sayıda hastalığın riskini etkili bir şekilde azaltabilir; sağlığın teşviki ve önleyici tıp uygulamaları için yeni ufuklar sunabilir" değerlendirmesinde bulundu.