Son Dakika | 'İstifa edecek' denildi... Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa haberlerine sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Bakan Şimşek, X üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek, "Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır" dedi. Şimşek ayrıca, "Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.