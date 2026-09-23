Çöp diye döküldü, orman oldu!

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UNUTULAN ARAZİDEKİ İNANILMAZ DEĞİŞİM

2013 yılında Princeton Üniversitesi'nden ekolojist Timothy Treuer, saha çalışması için bölgeye gittiğinde araziyi tanıyamadı. Hatta araziyi işaretleyen 2,1 metrelik tabela bile tamamen gür bitki örtüsünün altında kalmıştı. Yapılan ölçümlerde, sadece tek bir toprak yolla ayrılan iki alandan işlem görmemiş olan tarafta cılız ve seyrek ağaçlar yer alırken; portakal kabuğu dökülen tarafta içinden geçmek için pala gerektiren sık bir orman oluşmuştu. Portakal dökülen parsel, diğer alana göre %176 daha fazla odunsu biyokütleye, daha zengin besin maddeli toprağa ve çok daha yüksek bir ağaç çeşitliliğine sahipti.