Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti
Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti. Ezel Balık İzmir'den geçti.
Filenin Sultanları'nın yıldızı, dünyada Türk duvarı olarak tanınan Zehra Güneş, özellikle bloklardaki başarısıyla voleybolda 1 numara olarak gösteriliyor.
Zehra Güneş'in milli takımdaki veliahtı ise Eczacıbaşı'ndan çıktı. 16 yaşındaki 1.96'lık Ezel Balık ilk kez bu yaz A Milli Takım kadrosunda yer aldı.
Ezel, bu yaşına rağmen Eczacıbaşı gibi yıldızlar karması bir takımın A kadrosuna da girmeyi başardı. Ve İzmir'de nefes kesti.
Eczacıbaşı, Aras Kargo'nun düzenlediği dostluk turnuvasında Aras Kargo ile karşılaştı. 16 yaşındaki Ezel Balık, ilk 6'da maça başladı.
Karşılaşmayı Eczacıbaşı zorlanmadan 3-0 kazandı. Setler 25-13, 25-18, 25-16 tamamlandı.
Eczacıbaşı'nda gözler yeni transferlerdeydi. Özellikle de İtalya'dan alınan 2.02'lik Antropova'da. Antropova, 16 sayıyla maçı tamamladı ve takımının en skorer ismi oldu.
Alman yıldız Camilla Weitzel ise 2 blok, 2 ace, 9 sayıyla oynadı ve öne çıkan oyunculardan oldu.
Ama asıl parlayan Zehra Güneş'in milli takımdaki veliahtı Ezel Balık oldu. Ezel, 8 sayı yaparken, 1 de aceye imza attı. Ayrıca 5 blok yaparak takımının en çok blok yapan oyuncusu oldu.
Ezel Balık, böylece milli takımda Zehra'nın veliahtı olduğunu bir kez daha kanıtlarken, Sultanlar Ligi'nde bu sezon neler yapabileceğini de gösterdi.