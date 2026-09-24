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Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti

Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti. Ezel Balık İzmir'den geçti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın yıldızı, dünyada Türk duvarı olarak tanınan Zehra Güneş, özellikle bloklardaki başarısıyla voleybolda 1 numara olarak gösteriliyor.

Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 2
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Zehra Güneş'in milli takımdaki veliahtı ise Eczacıbaşı'ndan çıktı. 16 yaşındaki 1.96'lık Ezel Balık ilk kez bu yaz A Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 3
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Ezel, bu yaşına rağmen Eczacıbaşı gibi yıldızlar karması bir takımın A kadrosuna da girmeyi başardı. Ve İzmir'de nefes kesti.

Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 4
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Eczacıbaşı, Aras Kargo'nun düzenlediği dostluk turnuvasında Aras Kargo ile karşılaştı. 16 yaşındaki Ezel Balık, ilk 6'da maça başladı.

Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 5
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Karşılaşmayı Eczacıbaşı zorlanmadan 3-0 kazandı. Setler 25-13, 25-18, 25-16 tamamlandı.

Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 6
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Eczacıbaşı'nda gözler yeni transferlerdeydi. Özellikle de İtalya'dan alınan 2.02'lik Antropova'da. Antropova, 16 sayıyla maçı tamamladı ve takımının en skorer ismi oldu.

Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 7
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Alman yıldız Camilla Weitzel ise 2 blok, 2 ace, 9 sayıyla oynadı ve öne çıkan oyunculardan oldu.

Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 8
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Ama asıl parlayan Zehra Güneş'in milli takımdaki veliahtı Ezel Balık oldu. Ezel, 8 sayı yaparken, 1 de aceye imza attı. Ayrıca 5 blok yaparak takımının en çok blok yapan oyuncusu oldu.

Zehra Güneş'in 16 yaşındaki 1.96'lık veliahtı nefes kesti: Ezel Balık İzmir'den geçti - Fotoğraf: 9
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Ezel Balık, böylece milli takımda Zehra'nın veliahtı olduğunu bir kez daha kanıtlarken, Sultanlar Ligi'nde bu sezon neler yapabileceğini de gösterdi.

Filenin Sultanları Milli Takım Zehra Güneş Eczacıbaşı İzmir
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