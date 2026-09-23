Suudi Arabistan otomotiv dünyasına 2 muhteşem modelle yıldırım gibi düştü!

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Exobot Serisi: Heybetli Boyutlar ve Kama Şeklinde Çizgiler

Ceer’in ilk seri üretim modelleri olarak tanıttığı Exobot serisi, sedan ve SUV olmak üzere iki farklı karosere sahip. Her iki model de aynı modüler elektrik mimarisini paylaşıyor. 2,4 metre uzunluğundaki devasa ön camı, kama şeklindeki keskin profili ve heykelsi duruşuyla dikkat çeken araçlardan sedan versiyonu 5,26 metre, SUV versiyonu ise 5,02 metre uzunluğunda. Her iki modelin genişliği ise tam 2,1 metre.