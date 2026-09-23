Suudi Arabistan otomotiv dünyasına 2 muhteşem modelle yıldırım gibi düştü!
Suudi Arabistan, yerli markası Ceer ve şahin kanatlı iki fütüristik elektrikli modeliyle küresel otomotiv dünyasına yıldırım gibi düşüyor.
Vizyonun Doğuşu: Çölden Yükselen Yeni Otomotiv Gücü
Suudi Arabistan, petrole dayalı ekonomisini dönüştürme hedefi doğrultusunda otomotiv sektöründe küresel bir aktör olmaya karar verdi. Bu stratejik hamlenin ilk somut meyvesi olan ülkenin ilk yerli otomobil markası Ceer, bilim kurgu filmlerini aratmayan fütüristik çizgileriyle dünya sahnesine çıktı. Marka, elektrikli mobilite çağında sadece bir takipçi değil, standartları belirleyen bir oyuncu olma iddiasını taşıyor.
Ortaklığın Gücü: Foxconn, BMW ve Küresel Devlerin İmzası
Ceer, rastlantısal bir projenin değil; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve teknoloji devi Foxconn’un 2022 yılında kurduğu devasa bir konsorsiyumun eseri. Son birkaç yılını mühendislik ve üretim altyapısını mükemmelleştirmeye adayan şirket, BMW başta olmak üzere uluslararası lider tedarikçilerle yaptığı iş birlikleriyle Alman mühendisliği ile Tayvan teknoloji vizyonunu aynı potada eritti.
Exobot Serisi: Heybetli Boyutlar ve Kama Şeklinde Çizgiler
Ceer’in ilk seri üretim modelleri olarak tanıttığı Exobot serisi, sedan ve SUV olmak üzere iki farklı karosere sahip. Her iki model de aynı modüler elektrik mimarisini paylaşıyor. 2,4 metre uzunluğundaki devasa ön camı, kama şeklindeki keskin profili ve heykelsi duruşuyla dikkat çeken araçlardan sedan versiyonu 5,26 metre, SUV versiyonu ise 5,02 metre uzunluğunda. Her iki modelin genişliği ise tam 2,1 metre.
Hegra’dan 1932’ye: Kadim Mirasın Fütüristik Yansıması
Exobot’un tasarımı sadece geleceğe değil, aynı zamanda ülkenin köklü geçmişine da selam gönderiyor. Keskin gövde hatları, UNESCO Dünya Mirası listesindeki antik Hegra mimarisinden ilham alırken; araçtaki 32 elemanlı özel aydınlatma sistemi, Suudi Arabistan Krallığı’nın birleştiği 1932 yılına zarif bir atıfta bulunuyor.
Şahin Kanat Kapılar: Gökyüzünden Yola İnen Estetik
Tasarımın en çarpıcı ögesi, Şahin şahinlerinin süzülüşünden esinlenilen "Şahin Kanat Kapıları" (Falcon Wing Doors). Yaklaşık üç metre uzunluğundaki bu devasa kapılar, 60 santimetrelik bir kavis çizerek yukarı doğru açılıyor. Klasik martı kanat kapılardan farklı olarak bu yenilikçi mekanizma, hem ön hem de arka koltuktaki yolcuların araca aynı anda son derece konforlu bir şekilde girip çıkmasına olanak tanıyor.
Kabinin İç Mimarisi: Büyüleyici Bir Dijital Sığınak
Exobot’un iç mekânı, dış tasarımdaki fütüristik çizgileri sürdürüyor. Yıldız şeklindeki özgün direksiyon simidi ve elektronik direksiyon (steer-by-wire) teknolojisi, sürüş hissini yeni bir boyuta taşıyor. Kapıların alt kısmında yer alan özel cam paneller ise tek bir dokunuşla şeffaf bir görünümden tamamen opak bir yapıya bürünerek kabin içi gizliliği kişiselleştiriyor.
Yolların Gücü: Rimac ve Hyundai Transys Destekli Motorlar
Performans konusunda Exobot hiçbir kompromiz kabul etmiyor. Üç motorlu ve dört tekerlekten çekişli sistemde ön motorlar Hyundai Transys, arka motor ise hiper otomobil uzmanı Rimac tarafından üretiliyor. Giriş seviyesinde 850 beygir güç sunan seri; sedan versiyonunda 0-100 km/s hızlanmasını 2,6 saniyede, SUV versiyonunda ise 2,9 saniyede tamamlıyor.
800V Mimari ve Saf Güç: 1.111 Beygirlik Zirve
Serinin amiral gemisi versiyonu, 1.111 beygir güç ve 1.500 Nm tork üreterek sınırları zorluyor. Bu devasa güçle sedan model 0-100 km/s hıza 2,1 saniyede çıkıp 250 km/s maksimum hıza ulaşırken, SUV model bu hıza 2,4 saniyede tırmanıyor. 112 kWh NCM batarya ve 800 voltluk hızlı şarj altyapısı sayesinde araçlar, 30 dakikadan kısa sürede %10’dan %80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.
Koleksiyonel İlk Adım: First Edition Serisi
Piyasaya ilk sunulacak olan First Edition modelleri, koleksiyon değeri taşıyan özel detaylarla donatıldı. 850 beygir gücündeki bu ilk seride; kırmızı-siyah Nappa deri döşemeler, özel dış kaplama detayları ve aracın şasi numarasıyla (VIN) eşleşen numaralı özel bir plaka yer alıyor.
Gelecek Stratejisi: Kral Abdullah Ekonomik Şehri ve 2030 Hedefleri
Exobot, Ceer için sadece bir başlangıç. Şirket, 2030 yılına kadar farklı boyutlarda ve farklı güç aktarım sistemlerine sahip yedi yeni modeli piyasaya sürmeyi hedefliyor. Küresel pazarın taleplerine göre içten yanmalı motor seçeneklerini de değerlendiren marka; tüm üretimini Orta Doğu’nun en büyük otomotiv kompleksi olan Kral Abdullah Ekonomik Şehri’ndeki (KAEC) dev tesisinde gerçekleştirecek.