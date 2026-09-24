Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu
Fenerbahçe ara transferi bekliyor. Gel 1 Ocak gel! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de milli maç arasına 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 10 puanla 6. sırada girdi.
Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa krizi yaşanmasına rağmen başkan Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle krizin büyümesi önlendi.
Başkan Yıldırım, "Bu kulüpten en son İsmail Kartal gider" diyerek garanti verirken, Fenerbahçe milli ara öncesi Eyüpspor'u 8-0 yenerek büyük moral buldu.
Fenerbahçe'de yapılan toplantıda eksikler de belirlendi ve ilk transfer belli oldu. Gel 1 Ocak gel. Ara transferin başlamasıyla harekete geçilmesi kararlaştırıldı.
Sarı lacivertli takımda en büyük eksikliğin orta sahada olduğu saptandı ve bunun için yapılacak girişimler ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin ilk transferi Hakan Çalhanoğlu olacak. Sabah'taki habere göre Hakan Çalhanoğlu için girişimler başlayacak.
Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalyan kulübü henüz yeni bir anlaşma yapmadı.
Sarı lacivertlilerin ara transferde milli oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadroya katmak istediği ileri sürüldü.