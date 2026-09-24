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Halk TV Spor Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu

Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu

Fenerbahçe ara transferi bekliyor. Gel 1 Ocak gel! Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, Süper Lig'de milli maç arasına 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 10 puanla 6. sırada girdi.

Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 2
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Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa krizi yaşanmasına rağmen başkan Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle krizin büyümesi önlendi.

Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 3
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Başkan Yıldırım, "Bu kulüpten en son İsmail Kartal gider" diyerek garanti verirken, Fenerbahçe milli ara öncesi Eyüpspor'u 8-0 yenerek büyük moral buldu.

Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 4
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Fenerbahçe'de yapılan toplantıda eksikler de belirlendi ve ilk transfer belli oldu. Gel 1 Ocak gel. Ara transferin başlamasıyla harekete geçilmesi kararlaştırıldı.

Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 5
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Sarı lacivertli takımda en büyük eksikliğin orta sahada olduğu saptandı ve bunun için yapılacak girişimler ortaya çıktı.

Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 6
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Fenerbahçe'nin ilk transferi Hakan Çalhanoğlu olacak. Sabah'taki habere göre Hakan Çalhanoğlu için girişimler başlayacak.

Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 7
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Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalyan kulübü henüz yeni bir anlaşma yapmadı.

Gel 1 Ocak gel: Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu - Fotoğraf: 8
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Sarı lacivertlilerin ara transferde milli oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadroya katmak istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Transfer Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
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