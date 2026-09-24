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Halk TV Türkiye Son dakika | AKP'li ve MHP'li eski belediye başkanları gözaltına alındı

Son dakika | AKP'li ve MHP'li eski belediye başkanları gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında AKP'li eski başkan Ahmet Sungur ve MHP'li eski başkan Osman Türkyılmaz gözaltına alındı. 4 ilde yürütülen operasyonda toplam 31 şüpheli yakalandı.

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Son dakika | AKP'li ve MHP'li eski belediye başkanları gözaltına alındı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesi bünyesindeki usulsüzlük iddiaları üzerine yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını genişletti. Soruşturma kapsamında, belediyenin geçmiş dönem yönetiminde bulunan AKP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz hakkında işlem başlatıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI HAREKETLİLİK

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla emniyet güçleri, Kırıkkale merkezli olmak üzere 4 ayrı ilde tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Dosya kapsamında toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

36 ŞÜPHELİDEN 31'İ GÖZALTINDA

Düzenlenen baskınlar sonucunda, aralarında AK Partili eski başkan Ahmet Sungur ve MHP'li eski başkan Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında firari olan veya adreslerinde bulunamayan diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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