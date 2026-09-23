Açık denizlerin gizemli balığı kilosu 250 liradan satışa çıktı: Bilenler hemen kapışıyor

Akdeniz sularında av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar, tezgahlara bereket taşırken nadir rastlanan bir sürprizle karşılaştı. Derin denizlerde yaşayan ve kıyılarda çok az görülen deve balığı, av sezonunun ilk seferinde balıkçıların ağına takıldı. Ağırlığı 500 gramdan 20 kiloya kadar ulaşabilen bu özel tür, tezgahlarda kilogramı 250 liradan satışa çıktı.

"BU SEZON VERİMLİLİĞİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, Akdeniz'de av sezonunun 15 Eylül tarihiyle başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"4-5 aylık yasağın ardından balıkçılar sezonu bekliyordu. İlk avlanmadan gelen verimlilik bizi mutlu etti. Balıkçılarımız balık sahalarını taradıkça, yeni balık yerlerini buldukça, bu sezon verimliliğin artacağını düşünüyoruz. Akdeniz’de her çeşit balığımız çıkıyor. Barbunyadan tutun gümüş, mezgit, kalamar, karides, istavrit her çeşit balığımız var. Akdeniz çeşitlilik açısından diğer denizlere göre daha çok bol bir deniz."

FİYATLARDA YÜZDE 60'A VARAN İNDİRİM

Bereketli av sayesinde tezgahlarda ciddi fiyat düşüşleri meydana geldi. Yaz aylarında 800-900 lira olan barbunyanın fiyatı 300 liraya gerilerken, 600-700 lira bandındaki gümüş balığı da 300 liraya indi. Yaz döneminde 350 lira seviyesindeki sardalya ile hamsi 150-200 liraya düşerken, Marmara'dan gelen palamudun tanesi 100-150 liradan alıcı buluyor.

Bu dönemin tüketici için büyük fırsat sunduğunu belirten Adnan Polat, tezgahlardaki durumu şu sözlerle anlattı:

"Mersin ve Akdeniz'in en meşhur balığı barbunyadır. İlk gelen balıkların içinde barbunyanın bol miktarda çıktığını görüyoruz. Barbunyanın yanında gümüş, sardalya, mezgit, istavrit, karides, kalamar, halili, kaya levreği güzel çıkıyor. Bunlarda da bu yıl verim artacağını düşünüyoruz. Tabii fiyatlarda indirime girdi. Sezon açıldıktan sonra eylül, ekim, kasım ayları fiyatların en düşük olduğu aylardır. Halkımız bu ayları değerlendirsinler. Yazın 800-900 TL'ye sattığımız barbunyayı şu an 300 TL'ye satıyoruz. 600-700 TL'ye sattığımız gümüş balığını şu an 300 TL'ye satıyoruz. Sardalya yazın 350 TL civarındaydı, şu an 150-200 TL civarında. Hamsi fiyatları da aynı sardalyaya paralel gidiyor. Marmara'dan palamutlarımız geliyor. Onların da tanesi 100-150 lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok uygun. Yani yasak dönemine göre yüzde 50-60 oranında indirimler oldu. Halkımız bu bolluğu, bereketi değerlendirsin. Bol verimli bir sezon bekliyoruz."

İKİ YILDIR DİL BALIĞINA RASTLANMIYOR

Sektörde denetimlerin artmasına karşın deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk oranları bazı yerli türleri olumsuz etkiliyor. Balıkçıların yasak kurallarına daha fazla uyduğunu belirten Adnan Polat, ekolojik kayıplara şu sözlerle dikkat çekti:

"Eski yıllarda av yasaklarına balıkçılarımız daha az dikkat ediyordu. Şimdi ise yasaklara büyük oranda uyuluyor. Yıllar geçtikçe balıkçılarımız bu konuda bilinçleniyor. Tabii Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sıkı tutuyor. 24 saat denetim yapıyorlar. Ancak yine de her balık sezonu bir önceki yılı aratıyor. Özellikle bazı balıklarımız neredeyse artık çıkmıyor. Mesele 2 yıldır dil balığına ulaşamıyoruz. Bunun doğal sebeplerden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bazı balık türleri de kaçıyor. Çünkü Akdeniz’de deniz suyu sıcak ve tuzlu. Bu yüzden de balıklar açık sulara, okyanuslara kaçıyorlar. Bu da bizim balık çeşitliliğimiz az da olsa azaltıyor."

"KASIM YERİNE İLK AVDA ÇIKTI"

Sezonun en büyük sürprizinin açık suların türü olan deve balığı olduğunu vurgulayan Adnan Polat, türün özelliklerini şöyle aktardı:

"İlk avlanmada oltalarımıza deve balığı takıldı. Daha önce kasım-aralık ayında çıkan deve balığı sürpriz yaptı. Yaklaşık yarım kilodan, 20 kiloya kadar bu deve balığını görebiliyoruz. Okyanus balığıdır yani açık sularda yaşar. Şu anda denizlerimizde havalar iyi gidiyor. O yüzden avlanma amacıyla bizim denizlerimize geldiğini düşünüyoruz. Çok lezzetli bir balıktır. Sırtındaki örgücünden dolayı, deveye benzediğinden dolayı deve balığı diye adlandırılmıştır. Çok fazla kimsenin bilmediği bir türdür. Genellikle bilen ve özellikle bilen insanların tükettiği bir balıktır."

(DHA)