Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu
Uluslararası gastronomi platformunun güncellediği dünyanın en iyi çorbaları listesine Türkiye damga vurdu. Dünya devlerini geride bırakan geleneksel tariflerimiz üst sıralara yerleşirken, lezzet rekabeti dikkat çekti.
Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen dünyanın en iyi çorbaları listesini güncelledi.
Gastronomi dünyasının prestijli sıralamasında Türk mutfağından tam dört çorba ilk 100 arasına girerken Gaziantep'in asırlık şifa deposu beyran çorbası dünya devlerini sollayarak zirveye adını yazdırdı.
Kuvvetli aroması ve şifalı içeriğiyle bilinen beyran, küresel lezzet rekabetinde büyük bir başarı yakalayarak listenin ikinci sırasına yerleşti.
Listenin birinci basamağında ise Paraguay mutfağının geleneksel lezzeti Vori-Vori yer aldı.
Gaziantep mutfağının başyapıtı olan beyran, Endonezya'dan Cakarta'nın meşhur Soto Betawi çorbasını ve Asya'nın simge lezzetlerini geride bıraktı.
Listenin ilk 10 basamağında Uzak Doğu ve Avrupa mutfakları yoğun bir rekabete sahne oldu. Japonya mutfağından dördüncü sıraya Yokohama-Style Ramen, altıncı sıraya ise ünlü Tonkotsu Ramen yerleşti.
Filipinler'in ekşi aromalı sebzeli güveç çorbası Sinigang na Baboy yedinci olurken, Tayland'ın narenciye notalı zarif lezzeti Tom Kha Gai sekizinci sırayı aldı.
İlk onu Çin'in el yapımı taze erişteli Lanzhou noodle çorbası ile Finlandiya'nın somonlu Baltık lezzeti Lohikeitto tamamladı.
Türkiye'nin geleneksel lezzetleri listenin geri kalanında da güçlü bir varlık gösterdi. Türk sofralarının baş tacı olan klasik mercimek çorbası, dünyanın en iyileri arasında 13'üncü sırada kendine yer buldu.
Türk mutfağının sevilen başlangıçlarından domates çorbası 55'inci basamakta yer alırken, asırlık şifa kaynağı kelle paça çorbası ise listenin 70'inci sırasında kayıtlara geçti.