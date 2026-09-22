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Halk TV Dünya Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu

Uluslararası gastronomi platformunun güncellediği dünyanın en iyi çorbaları listesine Türkiye damga vurdu. Dünya devlerini geride bırakan geleneksel tariflerimiz üst sıralara yerleşirken, lezzet rekabeti dikkat çekti.

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Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 1
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Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen dünyanın en iyi çorbaları listesini güncelledi.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 2
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Gastronomi dünyasının prestijli sıralamasında Türk mutfağından tam dört çorba ilk 100 arasına girerken Gaziantep'in asırlık şifa deposu beyran çorbası dünya devlerini sollayarak zirveye adını yazdırdı.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 3
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Kuvvetli aroması ve şifalı içeriğiyle bilinen beyran, küresel lezzet rekabetinde büyük bir başarı yakalayarak listenin ikinci sırasına yerleşti.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 4
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Listenin birinci basamağında ise Paraguay mutfağının geleneksel lezzeti Vori-Vori yer aldı.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 5
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Gaziantep mutfağının başyapıtı olan beyran, Endonezya'dan Cakarta'nın meşhur Soto Betawi çorbasını ve Asya'nın simge lezzetlerini geride bıraktı.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 6
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Listenin ilk 10 basamağında Uzak Doğu ve Avrupa mutfakları yoğun bir rekabete sahne oldu. Japonya mutfağından dördüncü sıraya Yokohama-Style Ramen, altıncı sıraya ise ünlü Tonkotsu Ramen yerleşti.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 7
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Filipinler'in ekşi aromalı sebzeli güveç çorbası Sinigang na Baboy yedinci olurken, Tayland'ın narenciye notalı zarif lezzeti Tom Kha Gai sekizinci sırayı aldı.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 8
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İlk onu Çin'in el yapımı taze erişteli Lanzhou noodle çorbası ile Finlandiya'nın somonlu Baltık lezzeti Lohikeitto tamamladı.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 9
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Türkiye'nin geleneksel lezzetleri listenin geri kalanında da güçlü bir varlık gösterdi. Türk sofralarının baş tacı olan klasik mercimek çorbası, dünyanın en iyileri arasında 13'üncü sırada kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Türk lezzetleri listeyi doldurdu - Fotoğraf: 10
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Türk mutfağının sevilen başlangıçlarından domates çorbası 55'inci basamakta yer alırken, asırlık şifa kaynağı kelle paça çorbası ise listenin 70'inci sırasında kayıtlara geçti.

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