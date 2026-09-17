Balık tezgahlarındaki bolluk fiyatları düşürdü

Denizlerde av sezonunun 1 Eylül 2026’da başlamasının ardından İstanbul’daki balık tezgahlarında bolluk yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) tarafından işletilen Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde sezonun ilk haftasında 1850 ton balık satışa sunuldu. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin yaklaşık iki katına ulaştı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali’ndeki satışlarda palamut ve hamsi öne çıktı. Toplam balık miktarının yüzde 48’ini palamut oluştururken, 904 ton palamut satışı gerçekleşti. Hamsinin payı ise yüzde 29 oldu ve bu dönemde 552 ton hamsi satışa sunuldu.

PALAMUT FİYATLARI GERİLEDİ

Sezonun dikkat çeken ürünlerinden palamut, bolluğun etkisiyle tüketicinin de ilgisini çekti. İstanbul’daki semt pazarları ve balık hallerinde palamutun fiyatı, balığın büyüklüğüne göre 100 ila 250 lira arasında değişiyor. Bazı satış noktalarında ise kampanyalarla fiyatlar daha düşük seviyelere çekiliyor.

Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda bazı esnafın 4 palamudu 500 liradan satışa sunduğu görülürken, marketlerde palamutun tanesi 60-70 liraya kadar geriledi. Balıkçılar, sezonun ilk günlerindeki bolluğa dikkat çekerek “4 yıl kıtlık, 4 yıl bolluk olur” sözünü hatırlatıyor.

SOMON, ÇUPRA VE LEVREKTE DE FİYAT DÜŞÜŞÜ

Palamuttaki arz artışı, diğer balık türlerinin fiyatlarına da yansıdı. Daha önce kilogramı 850 lira seviyelerinde satılan Norveç somonu 550 liraya kadar geriledi. 600-700 lira aralığında alıcı bulan çupranın fiyatı 300 liraya, 800 lira seviyesindeki levreğin fiyatı ise 600 liraya kadar düştü.

Balıkçılar ve uzmanlar, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşmesiyle birlikte denizlerdeki av miktarının daha da artabileceğini belirtiyor. Av miktarındaki yükselişin sürmesi halinde tezgahlardaki fiyatların daha düşük seviyelere gerilemesi bekleniyor. (Cumhuriyet)