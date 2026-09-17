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Halk TV Türkiye Her yıl bırakılıyor: 1 milyon 200 bin tanesini saldılar

Her yıl bırakılıyor: 1 milyon 200 bin tanesini saldılar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Erzincan'da 2026 yılında baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

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Her yıl bırakılıyor: 1 milyon 200 bin tanesini saldılar
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erzincan'da baraj gölleri ile göletlere tatlı su kaynaklarındaki faunanın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sportif amaçlı olta balıkçılığının geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak yavru balık bırakıyor. Erzincan'da 2026 yılında baraj göllerine 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Her yıl bırakılıyor: 1 milyon 200 bin tanesini saldılar - Resim : 1

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1 MİLYON 200 BİN TANESİNİ SALDILAR

Bu kapsamda Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan yavruları, Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü’ndeki teknik personel tarafından bırakıldı.

Kentte 2026 yılı balıklandırma programının planlandığı şekilde tamamlandığı ifade edilen açıklamada, çalışmanın, kentte iç su kaynaklarının su ürünleri bakımından desteklenmesine yönelik yıllık programın önemli uygulamalarından biri olduğu belirtildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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