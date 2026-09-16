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Halk TV Ekonomi Son Dakika | Motorine zam kesinleşti! Tabelalar ilk kez üç haneyi görecek

Son Dakika | Motorine zam kesinleşti! Tabelalar ilk kez üç haneyi görecek

Son dakika... Motorine, gece yarısından geçerli 4 TL 68 kuruş zam yapılması kesinleşti.Tabelalar ilk kez üç haneyi görecek. Motorinin litresi 100 TL'nin üzerine çıkacak.

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Son Dakika | Motorine zam kesinleşti! Tabelalar ilk kez üç haneyi görecek

Son dakika... Motorine, gece yarısından geçerli 4 TL 68 kuruş zam yapılması kesinleşti.Tabelalar ilk kez üç haneyi görecek. Motorinin litresi 100 TL'nin üzerine çıkacak.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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