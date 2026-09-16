Son Dakika | Motorine zam kesinleşti! Tabelalar ilk kez üç haneyi görecek
Son dakika... Motorine, gece yarısından geçerli 4 TL 68 kuruş zam yapılması kesinleşti.Tabelalar ilk kez üç haneyi görecek. Motorinin litresi 100 TL'nin üzerine çıkacak.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika... Motorine, gece yarısından geçerli 4 TL 68 kuruş zam yapılması kesinleşti.Tabelalar ilk kez üç haneyi görecek. Motorinin litresi 100 TL'nin üzerine çıkacak.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi