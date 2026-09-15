Emeklilerin hesabına Eylül ayı bitmeden 30 bin TL yatacak

Emekliler için Eylül ayı bitmeden büyük finansal fırsatlarından biri hayata geçiyor. Gelirini artırmak ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüm emeklileri yakından ilgilendiren bu kampanya kapsamında, belirlenen şartları yerine getiren hak sahiplerinin hesaplarına tam 30 bin TL’ye varan nakit ödeme aktarılıyor. Son başvuru tarihine kısa bir süre kala emeklilere sunulan bu cazip imkandan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci ve tüm detaylar belli oldu.

EMEKLİLERE 30 BİN TL NAKİT ÖDEME

DenizBank tarafından duyurulan ve 11 Haziran 2026 ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olan bu özel kampanyadan, ilk kez hesap açacak emeklilerin yanı sıra mevcut 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler de yararlanabiliyor. Maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen standart promosyon ödeniyor.

Buna ek olarak; Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açanlara 2.000 TL, 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı verenlere 5.000 TL ile 8.000 TL arası, aktif Kredi Kartı kullananlara ise 8.000 TL ek ödül verilerek toplam nakit promosyon miktarı 30.000 TL’ye kadar yükseliyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL

Başvurularını tamamlamak isteyen emekliler, banka şubelerine gitme zorunluluğu olmadan MobilDeniz uygulaması veya e-Devlet kapısı üzerinden maaş taşıma işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Maaş transferinin ardından 0850 222 0 800 numaralı iletişim merkezi ya da şubeler aracılığıyla 3 yıllık maaş sözü verilerek promosyon sürecine dahil olunabiliyor. Ek ödüllerden eksiksiz faydalanabilmek için başvuru anında ilgili bankacılık ürünlerinin tanımlanması ve eylül ayı bitmeden taleplerin iletilmesi gerekiyor.