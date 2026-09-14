Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi
Hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt'un kadroya çağrılmaması tartışma konusu olmuştu. Milli voleybolcunun son durumuna dair açıklama geldi.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, Aslı Kalaç ve Ebrar Kararkurt'un sağlık durumuna dair açıklama yaptı.
Eczacıbaşı, sağ ayak bileğinden yaralanan Aslı Kalaç'ın tedavisinin sona erdiğini duyurdu.
Oyuncu, sağlık ekibinin gözetiminde bu hafta çalışmalara kademeli olarak başlayacak.
Kemik ödemi tespit edilen Ebrar Karakurt'un ise tedavisinin olumlu seyrettiği ifade edildi.
Söz konusu bulguda iyileşme görülürken Ebrar Karakurt'un takım antrenmanlarına devam edeceği belirtildi.
A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemedi.
Ebrar Karakurt'un kadroda yer almaması sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.
Milli voleybolcunun neden çağrılmadığına dair yaz boyunca tartışmalar yaşandı.