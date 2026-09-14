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Halk TV Spor Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi

Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi

Hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt'un kadroya çağrılmaması tartışma konusu olmuştu. Milli voleybolcunun son durumuna dair açıklama geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi - Fotoğraf: 1
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, Aslı Kalaç ve Ebrar Kararkurt'un sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi - Fotoğraf: 2
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Eczacıbaşı, sağ ayak bileğinden yaralanan Aslı Kalaç'ın tedavisinin sona erdiğini duyurdu.

Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi - Fotoğraf: 3
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Oyuncu, sağlık ekibinin gözetiminde bu hafta çalışmalara kademeli olarak başlayacak.

Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi - Fotoğraf: 4
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Kemik ödemi tespit edilen Ebrar Karakurt'un ise tedavisinin olumlu seyrettiği ifade edildi.

Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi - Fotoğraf: 5
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Söz konusu bulguda iyileşme görülürken Ebrar Karakurt'un takım antrenmanlarına devam edeceği belirtildi.

Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi - Fotoğraf: 6
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A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemedi.

Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi - Fotoğraf: 7
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Ebrar Karakurt'un kadroda yer almaması sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi.

Filenin Sultanları tercihi olay yaratmıştı: Ebrar Karakurt açıklaması geldi - Fotoğraf: 8
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Milli voleybolcunun neden çağrılmadığına dair yaz boyunca tartışmalar yaşandı.

Ebrar Karakurt Filenin Sultanları
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