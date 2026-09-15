Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin!

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Galatasaray, bu sezon da Süper Lig'e müthiş başladı. Son olarak Kocaelispor'u 1-0 yenen sarı kırmızılı takım, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 13 puanla ligin zirvesine yerleşti.