Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin!
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek dayanamadı ve talimatı vererek Barcelona maçına yetiştirilmesini istedi.
Galatasaray, bu sezon da Süper Lig'e müthiş başladı. Son olarak Kocaelispor'u 1-0 yenen sarı kırmızılı takım, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 13 puanla ligin zirvesine yerleşti.
Ancak Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç iyi olmadı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz'de Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu.
Sarı kırmızılı takımın iç saha maçlarındaki ayrıntı başkan Dursun Özbek'in gözünden kaçmadı. Özbek daha fazla dayanamadı ve talimatı verdi: "Barcelona'ya yetiştirin!"
Galatasaray'ın yıldız oyuncularını da etkileyen iç sahadaki olay ise sahanın zemini olarak ortaya çıktı.
Fanatik'teki habere göre neredeyse toprak sahaya dönen zemin rakiplerin işini kolaylaştırırken, kendi evinde kazanmak zorunda olan Galatasaray’ın teknik oyuncularını bir hayli sıkıntıya sokuyordu.
Kocaelispor maçında da pas hatalarının zemin kaynaklı olduğu ortaya çıkınca Dursun Özbek'in talimatıyla harekete geçildi ve çalışmalar başladı.
Rams Park'ın zemini lige verilecek milli maç arasında değiştirilecek ve yeni çimler serilecek. Çalışmalar 13 Ekim'de Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına kadar tamamlanmış olacak.