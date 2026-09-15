Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin!

Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek dayanamadı ve talimatı vererek Barcelona maçına yetiştirilmesini istedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin! - Fotoğraf: 1
1 7

Galatasaray, bu sezon da Süper Lig'e müthiş başladı. Son olarak Kocaelispor'u 1-0 yenen sarı kırmızılı takım, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 13 puanla ligin zirvesine yerleşti.

Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin! - Fotoğraf: 2
2 7

Ancak Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç iyi olmadı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz'de Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu.

Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin! - Fotoğraf: 3
3 7

Sarı kırmızılı takımın iç saha maçlarındaki ayrıntı başkan Dursun Özbek'in gözünden kaçmadı. Özbek daha fazla dayanamadı ve talimatı verdi: "Barcelona'ya yetiştirin!"

Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin! - Fotoğraf: 4
4 7

Galatasaray'ın yıldız oyuncularını da etkileyen iç sahadaki olay ise sahanın zemini olarak ortaya çıktı.

Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin! - Fotoğraf: 5
5 7

Fanatik'teki habere göre neredeyse toprak sahaya dönen zemin rakiplerin işini kolaylaştırırken, kendi evinde kazanmak zorunda olan Galatasaray’ın teknik oyuncularını bir hayli sıkıntıya sokuyordu.

Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin! - Fotoğraf: 6
6 7

Kocaelispor maçında da pas hatalarının zemin kaynaklı olduğu ortaya çıkınca Dursun Özbek'in talimatıyla harekete geçildi ve çalışmalar başladı.

Dursun Özbek dayanamadı talimatı verdi: Barcelona'ya yetiştirin! - Fotoğraf: 7
7 7

Rams Park'ın zemini lige verilecek milli maç arasında değiştirilecek ve yeni çimler serilecek. Çalışmalar 13 Ekim'de Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına kadar tamamlanmış olacak.

Galatasaray Dursun Özbek Barcelona
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro