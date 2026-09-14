Filenin Sultanları'na Ebrar Karakurt'un neden alınmadığı ortaya çıktı: Ebrar Karakurt belli oldu
Filenin Sultanları'nda Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası kadrosuna Ebrar Karakurt'un neden alınmadığı ortaya çıktı. Ebrar Karakurt belli oldu.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, yaz dönemini muhteşem geçirdi ve ülkemize büyük sevinç yaşattı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız önce Çin'de düzenlenen finallerde müthiş bir başarıya imza atarak Milletler Ligi şampiyonu oldu.
Ardından Avrupa Şampiyonası'nda sahne alan Filenin Sultanları, bir kez de şampiyonluğa ulaştı ve tarihe adını yazdırdı.
Filenin Sultanları'nda en çok merak edilen Ebrar Karakurt oldu. Ebrar Karakurt, iki şampiyonada da takımdaki yerini alamadı.
Filenin Sultanları'na Ebrar Karakurt'un neden alınmadığı ortaya çıktı. Ebrar Karakurt belli oldu.
Ebrar Karakurt'la ilgili kulübü Eczacıbaşı'ndan bugün bir açıklama geldi. Ayrıca Aslı Kalaç'ın sakatlığı ile ilgili de bilgilendirme yapıldı.
Aslı Kalaç'la ilgili açıklamada "Oyuncumuz Aslı Kalaç’ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz, sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuzun sağlık durumu ve sahaya dönüş süreci, sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
Merak edilen Ebrar Karakurt'la ilgili de şu açıklama yapıldı: "Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un, sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir. Oyuncumuzun sağlık durumu ve sahaya dönüş süreci, sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir."
Ebrar Karakurt'un Sultanlar Ligi'nde takımdaki yerini alması bekleniyor.
Ebrar Karakurt'un A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sonraki turnuvalarda kadroda olacağı da belirtildi.