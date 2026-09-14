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Halk TV Ekonomi Son dakika | Motorine dev zam geldi! Gören araba kullanmaktan vazgeçer

Son dakika | Motorine dev zam geldi! Gören araba kullanmaktan vazgeçer

Son dakika zam haberi... Petrol fiyatlarında yaşanan artış akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorinin litresine 6 lira 62 kuruş zam geldi.

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Son dakika | Motorine dev zam geldi! Gören araba kullanmaktan vazgeçer
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Ortadoğu'da yaşanan gerilimle yükselen petrol fiyatları rekor seviyelere tırmanırken zam haberi de geldi.

Motorinin litre fiyatına 6,62 TL zam geldi. Böylece motorinin fiyatı 100 liraya yaklaştı. Yeni fiyatlar akaryakıt şirketlerine bildirilirken, zam gece yarısı tabelaya yansıyacak.

100 LİRA SINIRINA DAYANDI

Gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 95 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 96 lirayı aştı.

Böylece motorin fiyatında yeni bir rekor kırıldı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Motorin Zam Petrol
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