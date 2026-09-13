Son dakika | FETÖ firarisi Zekeriya Öz dahil 20 kişi hakkında zaman aşımı kaldırıldı

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FETÖ firarisi eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 20 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı gerekçesiyle verilen “son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı” kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla önceki kararı kaldırarak dosyayı yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

2008-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma ve davalarda görev alan eski savcı ve hakimler hakkında verilen zaman aşımı kararına Başsavcılık itiraz etti.

Başsavcılık itirazında, söz konusu eylemlerin Anayasayı ihlal suçunun icrai hareketini oluşturmasının yanı sıra, işkence suçunu oluşturduğu ve bu suç yönünden zaman aşımı hükümlerinin uygulanamayacağı kaydedildi.

Haklarında zaman aşımı kararı kaldırılan isimler

1-Zekeriya ÖZ (Eski İstanbul Savcısı),

2-Fikret SEÇEN (Eski İstanbul Savcısı),

3-Süleyman PEHLİVAN (Eski İstanbul Savcısı),

4-Mehmet Ali PEKGÜZEL (Eski İstanbul Savcısı),

5-Nihat TAŞKIN (Eski İstanbul Savcısı),

6-Ercan ŞAFAK (Eski İstanbul Savcısı),

7-Mehmet Murat YÖNDER (Eski İstanbul Savcısı),

8-Mehmet Murat DALKU (Eski İstanbul Savcısı),

9-Hasan Hüseyin ÖZESE (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi),

10-Hüsnü ÇALMUK (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi),

11-Metin ÖZÇELİK (Eski İstanbul 11.

ACM Üye Hâkimi),

12-Ömer DİKEN (Eski İstanbul 13. ACM Üye Hâkimi),

13-Mehmet KARABABA

(Eski İstanbul 12. ACM Üye Hâkimi), 14-Sedat Sami HAŞILOĞLU (Eski İstanbul 13. ACM

Üye Hâkimi),

15-Davut BEDİR (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi),

16-İdris ASAN (Eski İstanbul 9.

ACM Üye Hâkimi),

17-Rüstem ERYILMAZ (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi)

18-Yakup Hakan

GÜNAY (Eski İstanbul 14. ACM Üye Hâkimi),

19-Ali Efendi PEKSAK (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi)

20-Murat ÜRÜNDÜ (Eski İstanbul 10. ACM Üye Hâkimi).