Dünya bu yöntemin peşinde: Tarlaya bir kere eken 5 yıl rahat ediyor!

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Günümüz Çiftçisinin Bitmeyen Çilesi

Tarlayı sür, tohumu at, gübreyi ver, bin bir emekle büyümesini bekle... Sonra ansızın bastıran bir kuraklık ya da zamansız bir dolu gelsin, bütün bir yılın emeğini bir günde silip süpürsün. Günümüz çiftçisinin kaderi ne yazık ki iki dudak arasında: Hava ya kurak gidiyor ya da aşırı yağışlar tarlayı vuruyor.

Tam da bu çaresizliğin ortasında, Amerika’daki araştırmacılar ve toprağa gönül vermiş çiftçiler ezber bozan bir yöntemin peşine düştü: Her yıl yeniden ekilmeye ihtiyaç duymayan "çok yıllık tahıllar".