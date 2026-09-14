Resmen açıklandı: 17 Ekim'e kadar 1 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "Destek Paketleri" tanıtım töreni gerçekleştirildi. İstanbul Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 17 Ekim tarihine kadar uygulanacak 1 TL’lik ücretlendirmeyi duyurdu. Aslan ayrıca 20 bin öğrenci evine 12 bin 500 liralık destek sağlayacaklarını da açıkladı.

Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, belediyenin öğrencilere vereceği destekleri açıkladı.

Öğrenci evlerindeki su ve doğal gaz faturasına destekte bulunacaklarını anlatan Aslan, "Aralık, ocak ve şubat aylarında 20 bin öğrenci evine, üç ayda toplam 7 bin 500 liraya kadar su ve doğal gaz desteği sağlayacağız." dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İLK AYLIK ABONMANLARINI SADECE 1 LİRAYA ALABİLECEK"

Kentte 20 bin öğrenci evine tek seferlik 12 bin 500 liralık barınma ve depozito desteği sağlayacaklarını dile getiren Aslan, "21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerimiz ilk aylık abonmanlarını sadece 1 liraya alabilecek. İBB'ye ait müzelerin kapılarını tüm yurttaşlarımıza 1 liraya açacağımızı açıklamıştık. Elbette öğrencilerimize de 1 lira olacak." diye konuştu.

Aslan, sürdürülen ve yeni açıklanan desteklerin toplamının 8,7 milyar lira olduğunu, destekleri İBB Meclisinde teklif olarak sunacaklarını kaydetti. (AA)