Emekliye 32 bin TL nakit ödeme

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Emeklilerin hesabına 32 bin TL'ye varan nakit ödeme yapılacağı açıklandı. Fırsattan yararlanmak isteyenler, ödeme planını ve yararlanma şartlarını merakla takip ediyor. Ödemeden faydalanmak isteyenler için başvuru aşaması belli oldu.

EMEKLİLERE 32 BİN TL'YE VARAN NAKİT ÖDEME

ING Türkiye, SGK emeklilerine yönelik cazip promosyon kampanyasını duyurdu. Maaşını bankaya taşıyan tüm emekliler, ek koşulsuz sunulan nakit ödemelerin yanı sıra ek avantajlarla birlikte 32.000 TL'ye varan toplam promosyon tutarından faydalanabiliyor.

Emekli promosyonu arayışında olan vatandaşlar için hazırlanan bu özel fırsat, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamındaki tüm emeklileri kapsıyor. SGK emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan net nakit promosyon kazanırken, ek nakit promosyon imkanlarıyla birlikte toplam kazanç 32.000 TL’ye kadar ulaşıyor. Kampanyadan yeni emekli olanlar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da aynı koşullarda yararlanabiliyor.

ŞUBEYE GİTMEDEN KOLAY MAAŞ TAŞIMA İMKANI

Üzerinde promosyon veya kredi blokesi bulunmayan emekliler, maaş taşıma işlemlerini ING Mobil, e-Devlet Kapısı, ING Telefon Bankacılığı veya banka şubeleri aracılığıyla hızlıca tamamlayabiliyor. Henüz ING müşterisi olmayanlar ise ING Mobil uygulamasını indirerek dakikalar içinde müşteri olabiliyor ve başvurusunu gerçekleştirebiliyor.