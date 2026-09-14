Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Osman Bektaş Marmara depremi için yeni senaryoyu açıkladı

Osman Bektaş Marmara depremi için yeni senaryoyu açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da çukurların depremi yavaşlattığını belirterek 7'nin üzerindeki tek parçalı büyük deprem senaryosunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Osman Bektaş Marmara depremi için yeni senaryoyu açıkladı
Son Güncelleme:

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, depremin Kumburgaz Çukuru çevresindeki hareketine işaret ederek, Marmara'da sıkça dile getirilen “fayın tek parça halinde kırılması” senaryosunun yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Marmara depremi için ezber bozan açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi: Yıllardır büyük felaket bekleniyorMarmara depremi için ezber bozan açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi: Yıllardır büyük felaket bekleniyor

Osman Bektaş Marmara depremi için yeni senaryoyu açıkladı - Resim : 2

6,2’LİK DEPREMİN KIRILMA ROTASINI AÇIKLADI

Bektaş, Erdik ve Temblor'un 2025 tarihli çalışmaya atıfta bulunarak, 6,2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz Çukuru'nun batısındaki sırtta başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında sona erdiğini aktardı.

Bu durumun, Marmara'daki deprem kırılmalarının deniz tabanındaki havza ve sırt yapılarından etkilenebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Osman Bektaş Marmara depremi için yeni senaryoyu açıkladı - Resim : 3

"SIRTLAR KIRILMAYI BAŞLATIYOR, ÇUKURLAR DURDURUYOR"

Bektaş'a göre görece güçlü sırt bölgeleri gerilim biriktirerek kırılmanın başlamasına zemin hazırlayabiliyor. Gaz ve sıcak akışkanların daha yoğun olduğu çukur alanlarında ise fayın sürünme, yani “creep” hareketi, kırılmanın ilerleyişini yavaşlatıp durdurabiliyor.

TEK PARÇA M7+ SENARYOSUNU SORGULADI

Prof. Dr. Bektaş, söz konusu modelin Marmara Fayı'nın tamamının tek seferde kırılarak 7'nin üzerinde büyük bir deprem üretmesi beklentisinin yeniden sorgulanmasını gerektirdiğini savundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Osman Bektaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro