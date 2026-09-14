Osman Bektaş Marmara depremi için yeni senaryoyu açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, depremin Kumburgaz Çukuru çevresindeki hareketine işaret ederek, Marmara'da sıkça dile getirilen “fayın tek parça halinde kırılması” senaryosunun yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

6,2’LİK DEPREMİN KIRILMA ROTASINI AÇIKLADI

Bektaş, Erdik ve Temblor'un 2025 tarihli çalışmaya atıfta bulunarak, 6,2 büyüklüğündeki depremin Kumburgaz Çukuru'nun batısındaki sırtta başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında sona erdiğini aktardı.

Bu durumun, Marmara'daki deprem kırılmalarının deniz tabanındaki havza ve sırt yapılarından etkilenebileceğine işaret ettiğini belirtti.

"SIRTLAR KIRILMAYI BAŞLATIYOR, ÇUKURLAR DURDURUYOR"

Bektaş'a göre görece güçlü sırt bölgeleri gerilim biriktirerek kırılmanın başlamasına zemin hazırlayabiliyor. Gaz ve sıcak akışkanların daha yoğun olduğu çukur alanlarında ise fayın sürünme, yani “creep” hareketi, kırılmanın ilerleyişini yavaşlatıp durdurabiliyor.

TEK PARÇA M7+ SENARYOSUNU SORGULADI

Prof. Dr. Bektaş, söz konusu modelin Marmara Fayı'nın tamamının tek seferde kırılarak 7'nin üzerinde büyük bir deprem üretmesi beklentisinin yeniden sorgulanmasını gerektirdiğini savundu.