Yolu asfaltla değil bakın neyle yaptılar

Sokaklarda her gün yanından geçip gittiğimiz, işi bittiğinde çöpten farksız görülen malzemeler, devrim niteliğinde bir mühendislik hamlesiyle şehirlerin temel taşına dönüşüyor. Çin’de hayata geçirilen ezber bozan bir projeyle yolları asfaltla değil başka maddeler ile yapıyorlar.

SÜT ŞİŞESİYLE YOL YAPTILAR

2021 yılında Şanghay'da yer alan Doğu Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ECUST) Xuhui kampüsündeki bir yol yapımında, geleneksel malzeme anlayışının dışına çıkılarak tam 6.000’den fazla kullanılmış süt şişesi ve diğer plastik atıklar kullanıldı.

Dünya Günü'nde tanıtılan ve malzeme devi Dow ile süt ürünleri markası Shiny Meadow ortaklığında gerçekleştirilen bu projede, geri dönüştürücülerin süt kalıntılarından kaynaklanan kirlilik nedeniyle kabul etmekte zorlandığı düşük değerli plastikler özel bir teknolojiyle işlendi.

Polimerle modifiye edilen bu atıklar asfalt kaplamaya dahil edilerek hem çöplüklere gidecek binlerce şişeye pratik bir kullanım alanı sunuldu hem de yolların kullanım ömrünü uzatıp sera gazı emisyonlarını azaltan yenilikçi bir altyapı çözümü elde edildi.

Üniversiteler ve özel sektör arasındaki bu örnek iş birliği, geleneksel "al-yap-kullan" tüketim modeline karşı döngüsel ekonominin gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Ambalajların asıl kullanım ömrü tamamlandıktan sonra bile malzeme bilimi sayesinde dayanıklı birer altyapı unsuruna dönüşebilmesi, gelecekte şehir yollarında plastik atıkların çok daha fazla yer bulabileceğinin işaretini veriyor.