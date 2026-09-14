Son Dakika | Türkiye'den kalkan özel jet Libya'da düştü

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Libya’nın Misrata kentine gitmek üzere havalanan özel jet, Misrata Havalimanı’na iniş sırasında kaza yaptı. Tolga Özbek'in haberine göre kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, uçuş ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Al Arabiya'nın haberine göre ise uçağın "önemli bir kişiyi" taşıdığı iddia edildi. Kazanın ardından hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre uçak, sabah saat 05.45’te Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Misrata’ya yolcu almak amacıyla giden jet, havalimanına iniş sırasında teker koymasının ardından pistten çıktı.

Pist dışına çıkan uçakta kısa süre sonra yangın başladı. Olayın ardından Misrata Havalimanı itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

UÇAKTA 3 KİŞİ BULUNUYORDU

Kaza sırasında uçakta 2 pilot ve 1 kabin görevlisinin bulunduğu öğrenildi. Havalimanında görev yapan ARFF ekipleri, uçuş ekibini uçaktan çıkararak kurtardı.

İlk bilgilere göre ekip üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uçuş ekibi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazanın, uçağın inişinin ardından pistten çıkması sırasında meydana geldiği belirtilirken, olayın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

HAMDİ AKIN'A AİT, BIKINI JET İŞLETİYOR

Kazaya karışan özel jetin iş insanı Hamdi Akın'ın mülkiyetinde olduğu, uçağın ise Bikini Jet tarafından işletildiği öğrenildi.

Cessna Citation Latitude tipi jetin geçtiğimiz yıl mayıs ayında satın alındığı belirtildi. Uçağın yalnızca Akın ve sahibi olduğu Akfen şirketinin seyahatlerinde kullanılmadığı, aynı zamanda talep eden iş insanlarına kiralanarak hava taksi hizmeti verdiği öğrenildi.

LİBYA'YA YOLCU ALMAK İÇİN GİTMİŞ

Uçağın bu uçuş kapsamında Libya'ya yolcu almak amacıyla gittiği bilgisine ulaşıldı. Ancak Misrata Havalimanı'na iniş sırasında yaşanan kaza nedeniyle uçuş planı yarıda kaldı.

Uçağın pistten çıkmasının ardından başlayan yangının havalimanı itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülmesinin ardından, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uçağın iniş sırasında neden kaza yaptığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın teknik bir arıza, iniş koşulları ya da başka bir nedenle meydana gelip gelmediği yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Libya’daki ilgili makamların kazaya ilişkin inceleme başlatması beklenirken, uçağın kaza anındaki durumu ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin yeni ayrıntıların soruşturmayla birlikte ortaya çıkması bekleniyor.