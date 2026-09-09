Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı!

Gürcistan'dan kalkan ve içinde 2 kişinin bulunduğu aktarılan küçük bir uçağın, Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptığı ve uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler kısa süre içerisinde ekipler tarafından kurtarıldı.

#SONDAKİKA | Gürcistan'dan kalkan ve içinde 2 kişinin bulunduğu aktarılan küçük bir uçağın, Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptığı ve uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde kurtarma çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.



Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor... https://t.co/bjFfQPpFh4 pic.twitter.com/ED49FmBpEM — Halk TV (@halktvcomtr) September 9, 2026

İKİ YOLCU BELÇİKA VATANDAŞI ÇIKTI: KURTULDULAR

Rize Valisi Baydaş son durumu açıkladı. Uçaktaki 2 kişinin Belçika vatandaşı olduğu ve kurtarıldıkları açıklandı:

Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok

Küçük uçakta kurtarılan 2 Belçika vatandaşı

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı konu hakkında, "Gürcistan'dan kalkarak Rize'de motor arızası nedeniyle denize acik iniş yapan uçakta bulunan 2 kişi kurtarıldı" açıklamasını yaptı.

KURTARILMA ANLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Christian Peiffer ile yanındaki Werner Vlasselaer, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.

Ekiplerin u yüzeyindeki uçakta incelemesinin sürdüğü bildirildi. Uçuş takip sisteminden elde edilen verilere göre, uçağın, F-JIGU tescilli Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif uçak olduğu tespit edildi.