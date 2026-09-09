Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı!

Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı!

Son dakika... Gürcistan'dan kalkan küçük bir uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçağın içindeki iki kişinin Belçika vatandaşı olduğu ve kurtarıldıkları açıklandı. İki kişinin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Gürcistan'dan kalkan ve içinde 2 kişinin bulunduğu aktarılan küçük bir uçağın, Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptığı ve uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler kısa süre içerisinde ekipler tarafından kurtarıldı.

İKİ YOLCU BELÇİKA VATANDAŞI ÇIKTI: KURTULDULAR

Rize Valisi Baydaş son durumu açıkladı. Uçaktaki 2 kişinin Belçika vatandaşı olduğu ve kurtarıldıkları açıklandı:

Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok

Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı! - Resim : 1
Küçük uçakta kurtarılan 2 Belçika vatandaşı

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı konu hakkında, "Gürcistan'dan kalkarak Rize'de motor arızası nedeniyle denize acik iniş yapan uçakta bulunan 2 kişi kurtarıldı" açıklamasını yaptı.

KURTARILMA ANLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Christian Peiffer ile yanındaki Werner Vlasselaer, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.

Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı! - Resim : 2

Ekiplerin u yüzeyindeki uçakta incelemesinin sürdüğü bildirildi. Uçuş takip sisteminden elde edilen verilere göre, uçağın, F-JIGU tescilli Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif uçak olduğu tespit edildi.

Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Rize Gürcistan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro