Son dakika | Gürcistan'dan kalkan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı!
Son dakika... Gürcistan'dan kalkan küçük bir uçak Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçağın içindeki iki kişinin Belçika vatandaşı olduğu ve kurtarıldıkları açıklandı. İki kişinin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı.
Gürcistan'dan kalkan ve içinde 2 kişinin bulunduğu aktarılan küçük bir uçağın, Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptığı ve uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler kısa süre içerisinde ekipler tarafından kurtarıldı.
#SONDAKİKA | Gürcistan'dan kalkan ve içinde 2 kişinin bulunduğu aktarılan küçük bir uçağın, Rize Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptığı ve uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde kurtarma çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.— Halk TV (@halktvcomtr) September 9, 2026
Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor... https://t.co/bjFfQPpFh4 pic.twitter.com/ED49FmBpEM
İKİ YOLCU BELÇİKA VATANDAŞI ÇIKTI: KURTULDULAR
Rize Valisi Baydaş son durumu açıkladı. Uçaktaki 2 kişinin Belçika vatandaşı olduğu ve kurtarıldıkları açıklandı:
Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok
BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı konu hakkında, "Gürcistan'dan kalkarak Rize'de motor arızası nedeniyle denize acik iniş yapan uçakta bulunan 2 kişi kurtarıldı" açıklamasını yaptı.
KURTARILMA ANLARI DA ORTAYA ÇIKTI
Christian Peiffer ile yanındaki Werner Vlasselaer, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.
Ekiplerin u yüzeyindeki uçakta incelemesinin sürdüğü bildirildi. Uçuş takip sisteminden elde edilen verilere göre, uçağın, F-JIGU tescilli Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif uçak olduğu tespit edildi.